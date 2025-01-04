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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

تقوية البصر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الأزرق؟

توت
توت
نهى هجرس
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التوت الأزرق من الفواكه المفضلة للعديد من الأشخاص، ويحتوي التوت الأزرق على العديد من الفوائد التي يحتاجها الجسم، ويوفر تناوله العديد من العناصر المهمة للجسم.

فوائد تناول التوت الأزرق

1- يمكنك تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة 

يحتوي التوت الأزرق على نسبة كبيرة من الأنثوسيانين، والتي من المعروف أنها تساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ووفقًا لمراجعة أجريت عام 2020 في مجلة Advances in Nutrition ، فإن هذه المركبات تقاوم الإجهاد التأكسدي والالتهابات - وهما عاملان مهمان في الإصابة بالأمراض المزمنة.

2- خفض ضغط الدم والكوليسترول

قد تعمل المركبات النباتية القوية الموجودة في التوت الأزرق على خفض ضغط الدم أيضًا، أظهرت دراسة أجريت عام 2023 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أنه عندما تناول المشاركون ما يعادل حوالي 3/4 كوب من التوت الأزرق يوميًا، انخفض ضغط دمهم.

3- قد تتمكن من تحسين رؤيتك
يحتوي التوت الأزرق على فيتامينات C و A، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على الرؤية الجيدة وتقليل خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وفقًا لمراجعة أجريت عام 2019 في مضادات الأكسدة .

يحتوي التوت الأزرق على نسبة عالية من الفلافونويد، والتي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والتنكس البقعي.

المصدر eatingwell

الأمراض المزمنة ضغط الدم التوت التوت الأزرق فوائد تناول التوت الأزرق

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