نهائي كأس الخليج.. عمان تتقدم بهدف نظيف على البحرين بالشوط الأول

انتهت احداث الشوط الأول من مواجهة منتخب البحرين ومنتخب عمان بتقدم المنتخب العماني بنتيجة 1-0، في المباراة التي تقام على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت في نهائي بطولة كأس الخليج “خليجي 26”.

سجل هدف منتخب عمان الوحيد عبد الرحمن المشفيري في الدقيقة 16 من انطلاق المباراة.

تشكيل المنتخبين

أعلن مدربا المنتخبين العماني والبحريني التشكيلين الرسميين لمباراة نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26"، والتي ستقام على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

تشكيل منتخب عمان:

دفع المدرب الوطني رشيد جابر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فايز الرشيدي

الدفاع: محمد المسلمي، أحمد الخميسي، ثاني الرشيدي، علي البوسعيدي

الوسط: أرشد العلوي، جميل اليحمدي، عبد الله فواز، حارب السعدي، عبد الرحمن المشيفري

الهجوم: عصام الصبحي

تشكيل منتخب البحرين:

من جانبه، اختار المدرب الكرواتي دراجان تالاديتش التشكيل التالي لمنتخب البحرين: