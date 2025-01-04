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نهائي كأس الخليج.. عمان تتقدم بهدف نظيف على البحرين بالشوط الأول
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

نهائي كأس الخليج.. عمان تتقدم بهدف نظيف على البحرين بالشوط الأول

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد
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انتهت احداث الشوط الأول من مواجهة منتخب البحرين ومنتخب عمان بتقدم المنتخب العماني بنتيجة 1-0، في المباراة التي تقام على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت في نهائي بطولة كأس الخليج “خليجي 26”.

سجل هدف منتخب عمان الوحيد عبد الرحمن المشفيري في الدقيقة 16 من انطلاق المباراة.

تشكيل المنتخبين

أعلن مدربا المنتخبين العماني والبحريني التشكيلين الرسميين لمباراة نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26"، والتي ستقام على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

تشكيل منتخب عمان:

دفع المدرب الوطني رشيد جابر بالتشكيل التالي:

  • حراسة المرمى: فايز الرشيدي
  • الدفاع: محمد المسلمي، أحمد الخميسي، ثاني الرشيدي، علي البوسعيدي
  • الوسط: أرشد العلوي، جميل اليحمدي، عبد الله فواز، حارب السعدي، عبد الرحمن المشيفري
  • الهجوم: عصام الصبحي

تشكيل منتخب البحرين:

من جانبه، اختار المدرب الكرواتي دراجان تالاديتش التشكيل التالي لمنتخب البحرين:

  • حراسة المرمى: إبراهيم خليل الله
  • الدفاع: حمد الشمسان، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي
  • الوسط: سيد ضياء، كميل الأسود، علي مدن، محمد مرهون، مهدي الحميدان
  • الهجوم: محمد الرميحي
البحرين منتخب البحرين المنتخب العماني منتخب عمان كأس الخليج خليجي 26 بطولة كأس الخليج

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