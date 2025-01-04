سعر الريال القطري في مصر اليوم

يرصد موقع “صدى البلد” خلال السطور التالية أسعار صرف الريال القطري خلال تعاملات اليوم السبت 4 يناير 2025، في أبرز البنوك العاملة بمصر.

أسعار الريال القطري اليوم الجمعة في البنوك

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المتحد اليوم السبت

سعر الشراء: 13.91 جنيه.

سعر البيع: 13.94 جنيه.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم السبت

سعر الشراء: 13.85 جنيه.

سعر البيع: 13.94 جنيه.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم السبت

سعر الشراء: 12.99 جنيه.

سعر البيع: 13.96 جنيه.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم السبت

سعر الشراء: 12.99 جنيه.

سعر البيع: 13.95 جنيه

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم السبت

سعر الشراء: 12.98 جنيه.

سعر البيع: 13.94 جنيه

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (CIB) اليوم السبت

سعر الشراء: 12.97 جنيه.

سعر البيع: 13.94 جنيه.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم السبت

سعر الشراء: 13.91 جنيه.

سعر البيع: 13.95 جنيه.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم السبت

سعر الشراء: 12.87 جنيه.

سعر البيع: 13.94 جنيه.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم السبت

سعر الشراء: 12.87 جنيه.

سعر البيع: 12.94 جنيه.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المصري لتنمية الصادرات اليوم السبت

سعر الشراء: 12.98 جنيه.

سعر البيع: 13.93 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال القطري اليوم السبت

يقدم بنك الأهلي المتحد أفضل سعر لشراء الريال القطري وهو 13.91 جنيه.

أقل سعر لبيع الريال القطري اليوم السبت

ويقدم البنك المصري لتنمية الصادرات أقل سعر لبيع الريال القطرى وهو 13.93 جنيه

متوسط سعر الريال القطري اليوم السبت

متوسط سعر الريال القطرى فى مصر هو 13.55 جنيه