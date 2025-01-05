رئيس الحزب المصري الديمقراطي: برنامج أحمد موسى يشهد حراكا سياسيا كبيرا

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن برنامج الإعلامى أحمد موسى يشهد حراكا سياسيا كبيرا.

وأضاف “زهران”، خلال حواره مع برنامج "على مسؤوليتى"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي كان له مواجهات مع جماعة الإخوان الإرهابية.

أزمة حزب الوفد

وعن أزمة حزب الوفد بعد فصل الدكتور السيد البدوى، من قبل الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، قال إن الحزب المصرى الديمقراطى تعرض لأزمات مماثلة للوفد وتم حلها بهدوء قبل أن تصل للإعلام.

وكان الإعلامى أحمد موسى قال إن برنامجه متاح للجميع عدا جماعة الإخوان الإرهابية، معقبا:" بعمل شغلى اللى شايفه صح".

وأضاف أحمد موسى "أهلا وسهلا بالحوار على أرضية وطنية حتى لو حد عاوز ينتقدنى وليس لدى أى مشكلة فى النقد".