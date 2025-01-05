بث مباشر| حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي مع أحمد موسى

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، وذلك اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2025.

من المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم الأربعاء من «على مسئوليتي» عدد من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

لقاء البابا تواضروس وشيخ الأزهر

وكان علق الإعلامي أحمد موسى، على لقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بقداسة البابا تواضروس التاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد.



وقال موسى: رأيت في هذا المشهد قوة وصلابة الشعب المصري كل سنة والشعب المصري العظيم بألف خير، ورأيت وفد كبير برئاسة شيخ الأزهر يزور البابا تواضروس الثاني للتهنئة بعيد الميلاد وكان يرافق شيخ الأزهر وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ".