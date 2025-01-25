ماجدة خير الله: فقرة الساحر جيد جدًا.. وأحمد زاهر أقل من الدور

أكدت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله ، انها تري ان مسلسل “ فقرة الساحر ” للمخرج تامر محسن ، يعد تجربة جديدة عن الطابع الذي أعتاد تقديمه فى أعماله .

وقالت ماجدة خير الله فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : مسلسل فقرة الساحر به إثارة ، وكل الأبطال الرئيسين وهم أسماء جلال وعلي قاسم وطه الدسوقي جيدين فى أماكنهم .

وتضيف ماجدة خير الله : أحمد زاهر لم يقنعني فى الدور ، وأري أنه أقل من الدور ، ولكن بخلاف ذلك العمل جيد جدًا .

فقرة الساحر" هي قصة مثيرة تسلط الضوء على مغامرات ثلاثة أصدقاء – لمى، ألفي، ومكس – الذين ينطلقون في رحلة من الوفاء والصداقة لتأسيس فريق بارع من المحتالين. بفضل مهاراتهم الفريدة، يستهدفون الأثرياء الذين يعتبرونهم مستحقين وفق معاييرهم الأخلاقية الصارمة، مع الالتزام بقواعده الصارمة: عدم إلحاق أي ضرر جسدي، وعدم استهداف الأبرياء. يقدم المسلسل مزيجًا من الذكاء، الطموح، العدالة، وإثارة السرقة، مع طابع درامي مشوق ومبتكر.

المسلسل يضم مجموعة من الفنانين وهم : أسماء جلال، طه دسوقي وعلي قاسم، إلى جانب مجموعة من المواهب الصاعدة، وهو مسلسل مستوحى من أحداث حقيقية يمزج بين المغامرة والأكشن والإثارة و ينتمي إلى نوعية أعمال السطو الجريئة. يتألف المسلسل من ثماني حلقات تأخذ المشاهدين في رحلة مشوقة ومليئة بالمفاجآت.



