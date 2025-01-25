حماس : ننتظر انسحاب قوات الاحتلال وبدء عودة النازحين

أكدت حركة حماس في بيان لها أنها تنتظر انسحابَ قوات الاحتلال الإسرائيلي وفقَ بنود الاتفاق، وبدء عودة النازحين إلى أراضيهم وبيوتهم.

وقال الناطق باسم حركـة حمـاس د عبد اللطيف القانوع، إن مشاهدُ وتفاصيل تسليم المقاومة للأسيرات المجندات الأربع اليوم تحكي إبداعَ مقاومة وتروي قصةَ بطولة وترسّخ نموذجَ عِزَّة وكبرياء.

وأوضح أن هذه المشاهد تبعث برسائل عميقة ذات دلالات استراتيجية لحكومة الاحتلال الفاشية وجيشها المجرم وداعميهم في عدوانهم ضدّ شعبنا، عليهم أن يلتقطوها، ليقفوا عند حقيقة شعبنا العظيم ومقاومتنا الباسلة.

وأشار إلى أن "احتشاد جماهير شعبنا لمواكبة عملية التسليم بقيادة المقاومة هو تجسيدٌ للتلاحم الشعبي معها، وتأكيدٌ للالتفاف حولها، واحتضانها على امتداد 471 يوماً".

وتابع "نقف مع شعبنا العظيم في هذه اللحظات التاريخية، وندعو إلى حشد كل الإمكانيات، عربياً وإسلامياً ودولياً، لإغاثة أهلنا وتضميد جراحه والانتصار لحقوقه".

