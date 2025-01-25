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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"لازم يكون فيه حزم".. ياسمين عز تنتقد تطبيق التربية الحديثة

ياسمين عز
ياسمين عز
يوسف أيمن
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صرحت الإعلامية ياسمين عز بأن مفهوم التربية الحديثة قد أثبت فشله بسبب التطبيق الخاطئ له، مؤكدة أن ما يُمارَس الآن لا يعكس أهداف التربية الحديثة الحقيقية.

وأوضحت عز، خلال برنامجها "كلام الناس" المذاع عبر قناة "MBC مصر"، أن أبرز ما يُمكن الاستفادة منه في التربية الحديثة هو الابتعاد عن العنف في التعامل مع الأطفال، مشيرة إلى أن هذه هي الميزة الوحيدة التي يمكن اعتمادها.

وأضافت أنه يجب في بعض الأوقات استخدام الحزم والشدة لتقويم سلوك الأطفال، قائلة: "الطفل لازم يعرف إن فيه كبير ويعمله حساب".

وشددت على أهمية التربية التي تعتمد على الاحترام، مُذكِّرة بالطريقة القديمة التي كانت تعتمد على نظرة واحدة من الأم تُفهم الطفل أنه ارتكب خطأ جسيم، مما يجعله يُعيد حساباته ويضبط سلوكه.

واختتمت عز حديثها بالتأكيد على أن التربية الصحيحة هي مزيج من الحزم والرحمة، ويجب أن تكون قائمة على احترام القيم والمبادئ، بعيدًا عن التسيب أو العنف.

ياسمين عز: التربية الحديثة فشلت في تشكيل الأجيال الجديدة
 

اتهمت الإعلامية ياسمين عز التربية الحديثة بتدمير الأجيال الحالية، مشيرة إلى أن هذه التربية قد أسفرت عن جيل عنيد وعصبي، لا يحترم القيم والأخلاقيات.

وأوضحت عز، أن مصطلح "التربية الحديثة" ظهر منذ عدة سنوات، وكان العديد من الآباء يعتقدون أنه أسلوب التربية الصحيح، إلا أن النتيجة كانت جيلًا يرفع صوته على أهله ويستخدم الألفاظ غير اللائقة في حديثه.

وأضافت عز أن حتى إذا كان الأبناء يدرسون في أفضل المدارس أو يترددون على أرقى النوادي والأماكن، لا بد أن يظلوا متربين في المنزل أولًا، مشيرة إلى أن المدارس قد تقدم لهم التعليم ولكن لا يمكنها أن تربيهم. 

وشددت على أن التربية تبدأ من المنزل، من خلال الأم والأب، لا من خلال الأماكن أو المؤسسات التعليمية.

وأكدت عز أن الجيل الذي تربى على أسس قديمة كان أكثر احترامًا ونجاحًا، قائلة: "تربينا بطريقة قديمة، كنا مؤدبين، عاقلين، نحترم الكبير ونعطف على الصغير، وكان لدينا مبادئ ودين وأخلاق".

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