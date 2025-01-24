ياسمين عز: “امسح دموع زوجتك بـ 200 جنيه”

وجهت الإعلامية ياسمين عز نصيحة طريفة للأزواج عن كيفية إرضاء زوجاتهم أثناء البكاء، وذلك خلال برنامجها “كلام الناس” المذاع على قناة MBC مصر.





قالت ياسمين: “لما مراتك حبيبتك تعيط ودموعها تنزل على خدها، ماتديهاش منديل، لغوا المنديل، امسح دموعها بـ 200 جنيه أو 100 دولار. لو أنت شغال عادي امسحها بفلوس مصري، ولو شغال في شركة بترول يبقى بالدولار.”





ووجهت حديثها للسيدات مازحة: “دموعك غالية عنده؟ خليه يدفع بقى، سواء بالكاش أو الفيزا، ولو حسبتي كل دمعة بفلوس، شوفي هتعملي كام في الشهر،وهو هيخليكي تبطلي عياط.”



وكانت وجهت ياسمين عز رسالة إلى الزوجات لإطعام أزواجهم.

فـأضافت ياسمين عز خلال برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر” قائلة:" قومي اعملي لجوزك شوية قراقيش وقرص من اللي بيوزعوها في الأربعين على الترب أو في القرافة.. أيهما أقرب".



وتابعت ياسمين عز :"قومي أكلي جوزك لحسن يأكلنا، هفتان وغلبان فاضل يآكل دراعك".





في سياق آخر، أثنت ياسمين عز على فعاليات حفل Joy Awards 2025 الذي أقيم بالرياض، مشيدة بالتنظيم المبهر والأداء الراقي. وقالت: “أخيراً بقى عندنا حفل ينافس الأوسكار والجرامي. الفعاليات أبهرت الجميع بحضور عالمي وتنظيم رائع.”





وأضافت أن الحفل شهد مشاركة كبيرة من نجوم عالميين ومحليين، وبرز بمشاركة لافتة لنجوم السعودية ومصر، مما جعله حدثاً فنياً استثنائياً على مستوى العالم.



