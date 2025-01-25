خليتهم مش متربيين .. تعليق قوي من ياسمين عز على التربية الحديثة | فيديو

اتهمت الإعلامية ياسمين عز أسلوب التربية الحديثة بتدمير الأجيال الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الطريقة أسفرت عن جيل عصبي وغير مهذب لا يحترم القيم والأخلاق.

وأضافت عز أن الأماكن مثل المدارس والنوادي لا تستطيع تعويض التربية المنزلية، فحتى إذا كان الأبناء في أفضل المدارس أو يزورون الأماكن الفاخرة، تظل التربية الأساسية تأتي من المنزل.

خلال برنامج "كلام الناس" على قناة "MBC مصر"، أوضحت عز أن مصطلح "التربية الحديثة" بدأ ينتشر منذ عدة سنوات، حيث كان الكثير من الآباء يعتقدون أن هذه الطريقة الأكثر تطورًا، لكن النتيجة كانت جيلًا يرفع صوته على والديه ويستخدم كلمات غير لائقة.

وأكدت أن الدور الأساسي في التربية يقع على الأم والأب، حيث لا يمكن لأي مؤسسة أن تقوم بهذا الدور كما يجب.

كما أضافت عز أن الجيل الذي تربى على الأسس القديمة كان أكثر احترامًا ونجاحًا، قائلة: "تربينا وفقًا للطريقة القديمة، كنا مؤدبين، عاقلين، نحترم الكبير، ونعطف على الصغير، وكان لدينا مبادئ ودين وأخلاق".