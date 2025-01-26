خبير استراتيجي: إسرائيل تخشى من توحيد الضفة وغزة وتأسيس دولة فلسطينية مستقرة|فيديو

قال الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية٫ إن إسرائيل تخشى من توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف الدكتور بشير عبدالفتاح، خلال حواره عبر فضائية “الحدث اليوم”: “إسرائيل وحكومة الاحتلال تخشى أيضًا من تأسيس دولة فلسطينية مستقرة، وهو ما لا يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

واسترسل الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية: “أمريكا أصبحت تخشى من تفوق الصين اقتصاديًا وعسكريًا”، موضحًا أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الاقتصاد الأمريكي".