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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير استراتيجي: إسرائيل تخشى من توحيد الضفة وغزة وتأسيس دولة فلسطينية مستقرة|فيديو

إسرائيل
إسرائيل
محمد القاضي
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قال الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية٫ إن إسرائيل تخشى من توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف الدكتور بشير عبدالفتاح، خلال حواره عبر فضائية “الحدث اليوم”: “إسرائيل وحكومة الاحتلال تخشى أيضًا من تأسيس دولة فلسطينية مستقرة، وهو ما لا يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

واسترسل الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية: “أمريكا أصبحت تخشى من تفوق الصين اقتصاديًا وعسكريًا”، موضحًا أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الاقتصاد الأمريكي".

إسرائيل غزة الضفة الغربية

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