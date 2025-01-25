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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البرغوثي: تهديدات إسرائيل لن تمنع الفلسطينيين من العودة لمنازلهم

الفلسطينيين
الفلسطينيين
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علق  الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة  الوطنية الفلسطينية على عراقيل إسرائيل اليوم  أمام عودة النازحين للشمال حيث هدد بنيامين ناتنياهو بمنع عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في شمال قطاع غزة، إذا لم تتلق تل أبيب إشارة إلى إطلاق سراح أربيل يهود المحتجزة لدى حماس.   

قائلاً : " أعتقد أن عقل رئيس الوزراء الاسرائيلي  الباطن هو من حركه لاصدار هذا التهديد أو التلويح  اليوم لانه في قرارة نفسه يعلم جيداً أنه لن يستطيع منع عودة الناس إلى الشمال  ويعرف في ذات الوقت  أن عودة سكان شمال القطاع لديارهم في الشمال هي بمثابة الحكم النهائي  لمؤامرة التطهير العرقي التي جرى تدبيرها في غزة والضفة الغربية  ".

تابع خلال مداخلة عبر تطبيق " زووم "   مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"  بالفعل فشلت مؤامرة التطهير العرقي والتي تمثل العنوان الحقيقي للعدوان على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ".

مبيناً أن سبب فشل المشروع الصهيوني  هو بساله  الشعب الفلسطيني والمقاومة والموقف المصري الحازم الذي رفض التهجير، قائلاً : عقل رئيس الوزراء الاسرائيلي  الباطن هو من سمح له القيام بتلك المناورة  ومساء اليوم أذعنت إسرائيل  ومن الباكر سيبدأ  الشمال بالعودة لديارهم ".

حماس النازحين إسرائيل المشروع الصهيوني مصطفى البرغوثي

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