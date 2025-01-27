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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار كفر الشيخ.. وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.. والمحافظ يكرم مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا

محافظ كفر الشيخ والقيادات الأمنية
محافظ كفر الشيخ والقيادات الأمنية
محمود زيدان
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شهدت محافظة كفر الشيخ عدداً من الأخبار والأحداث والفعاليات المهمة.. ومن بين هذه الأخبار ما يلي: 

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج | صور

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، الاحتفال بذكرى ليلة «الإسراء والمعراج» للعام 1446 هـ ، الذي أقيم بمسجد الفتح، بمدينة كفرالشيخ، مقدماً التهنئة لأهالي المحافظة، نائباً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

بمناسبة عيد الشرطة.. محافظ كفر الشيخ يكرم مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا | صور

أهدى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، درع المحافظة للواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا؛ تكريمًا له وتقديرًا لجهوده الأمنية المتميزة، وذلك على هامش احتفالات أعياد الشرطة 25 يناير.

محافظ كفرالشيخ يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة| صور

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، اليوم الأحد، وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمدينة كفرالشيخ، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ73.

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد مراسم احتفالات عيد الشرطة

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات احتفال عيد الشرطة الـ 73، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بمركز تدريب الشرطة، تخليداً لأرواح شهداء الشرطة، بحضور اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد عمار مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ.

جولات مفاجئة.. «صحة كفرالشيخ» تُشدد على جودة الخدمات الصحية | صور

أجرت الدكتورة سمر عارف سعد الدين، وكيل مديرية الصحة بكفرالشيخ، جولة تفقدية موسعة لمستشفى حميات كفرالشيخ، وذلك في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

25 يناير كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ عيد الشرطة

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