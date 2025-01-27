محمد رمضان يسافر إلى قطر لإتمام التعاقد مع أشرف بن شرقي

كشف الإعلامي محمد فاروق عن اقتراب انضمام أشرف بن شرقي الي النادي الاهلي رسميا بعد اجتياز للكشف الطبى .

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “بعد الاجتماع مع محمود الخطيب توجه محمد رمضان، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى قطر اليوم ، لحضور الكشف الطبي لأشرف بن شرقي. وفي حال اجتيازه، سيكون لاعبًا رسميًا في صفوف الأهلي ”.

تمكن الأهلي من إتمام الاتفاق مع اللاعب المغربي بعد مفاوضات مطولة، حيث وافق بن شرقي على تخفيض راتبه السنوي بشكل ملحوظ لتسهيل عملية انتقاله.

وكان اللاعب قد وافق في البداية على تخفيض راتبه من 1.8 مليون دولار إلى 1.5 مليون دولار، قبل أن يقبل مؤخرًا مقترح إدارة الأهلي بتقاضي جزء من راتبه بالجنيه المصري بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي فيما يتعلق بتحويلات الدولار.