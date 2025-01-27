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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سيلينا جوميز تبكي بشدة بسبب قرار ترامب المفاجئ

سيلينا جوميز - ترامب
سيلينا جوميز - ترامب
قسم الفن
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ظهرت النجمة العالمية سيلينا جوميز، وهي تبكي بشدة في مقطع فيديو، وتعلن تضررها من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن ترحيل المكسيكيين (المتواجدين بطريقة غير شرعية) من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب أصولها المكسيكية ووجود عدد كبير من عائلتها ضمن هؤلاء. 

قالت سيلينا جوميز، في الفيديو، إنها ستفقد العديد من عائلتها بسبب قرار ترامب، معربة عن أسفها لأنها لا تستطع أن تفعل شيئًا، وأنها ستحاول أن تبذل قصارى جهدها من أجلهم. 

خطوبة سيلينا جوميز 

وفي شهر ديسمبر الماضي، أعلنت النجمة العالمية سيلينا جوميز عن خطوبتها من المنتج الموسيقي بيني بلانكو بعد عام من العلاقة العاطفية، وشاركت جوميز هذا الخبر السعيد عبر حسابها على إنستجرام في 11 ديسمبر، مرفقة منشورها بتعليق: “الى الأبد يبدأ الآن”، وسرعان ما علّق بلانكو على المنشور قائلاً: “انتظروا… هذه زوجتي!”.

كما نشرت غوميز مقطع فيديو عبر خاصية القصص  على إنستجرام تُظهر فيه خاتم الخطوبة الماسي أثناء مكالمة فيديو مع صديقتها، وعلى الرغم من عدم مشاركة الثنائي تفاصيل كثيرة عن هذه الخطوة، إلا أن تفاعل النجوم والمشاهير مع الخبر كان لافتًا.

علاقة سيلينا وبيني بلانكو: الحب يطرق الأبواب

أكدت جوميز علاقتها ببلانكو لأول مرة في ديسمبر 2023 عندما أعجبت بمنشور على إنستغرام من صفحة Pop Faction يتحدث عن علاقتهما، وكتبت ببساطة: “حقيقة”.

وفي حديث صريح خلال بث مباشر مع كاي سينات في نوفمبر 2024، كشف بلانكو أن غوميز كانت هي من بادرت بطلب الخروج في موعد، قال: “لقد طلبت مني الخروج, كان الأمر جنونيًا، كنا نتحدث وفجأة سألتني: هل تريد تناول العشاء؟”.

وأضاف بلانكو أنه لم يدرك في البداية أن اللقاء كان موعدًا غراميًا، أوضح قائلاً: “لقد كنا نتحدث، ولم أفهم أننا في موعد… حتى أنها قالت لي: كنت سأرتدي شيئًا مختلفًا لو علمت أننا في موعد".

وأكمل: "عندها فقط أدركت الأمر، ماذا؟ نحن في موعد ؟”.

خطوبة سيلينا غوميز وبيني بلانكو أثارت فرحة جمهورها وأصدقائها، لتبدأ مرحلة جديدة ومميزة في حياتهما معًا.

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سيلينا جوميز - ترامب

سيلينا جوميز تبكي بشدة بسبب قرار ترامب المفاجئ

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