قوليله لؤة.. ياسمين عز للزوجات: حطي إيدك في جيب البنطلون وخدي اللي عايزاه

طالبت الإعلامية ياسمين عز، من الزوجات عدم الالحاح على الأزواج أو المطالبة بأخذ أموال، لأنه من الطبيعي ان الرجل هو المسئول عن النفقة والإلتزام بإعطاء المصروف للزوجة والأولاد .



ووجهت «ياسمين عز» خلال برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة «MBC مصر» حديثها لـ السيدات، قائلة : «ما تطلبيش من جوزك فلوس لأنك مش مضطرة تطلبي أصلا، لأنه ملزم يديكي فلوس أنتي والأولاد فلوسه مش للناس بره».

شوفي جوزك بيحط الفلوس فين وخدي منها

وقالت «ياسمين عز» : «شوفي جوزك بيحط الفلوس فين وخدي منها، ولما يقولك فين فلوسي راحت فين، إنتي أخدتي من فلوسي يا شيماء، فتردي عليه وتقولي له لؤه، بصوت شتوي كده ودلع، وانتي بتبرئي هيفتكر عندك حالة نفسية بسبب العيال هياخد بعضه وهيمشي».