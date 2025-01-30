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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من عمر مرموش بعد التأهل لدور الـ16 بملحق أبطال أوروبا

عمر مرموش وهالاند - أرشيفية
عمر مرموش وهالاند - أرشيفية
محمد السعيد
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هنأ النجم المصري عمر مرموش، لاعب نادي مانشستر سيتي، زملائه في الفريق بعد التأهل إلى ملحق دور الـ16 بمسابقة دوري  أبطال أوروبا.

وتغلب مانشستر سيتي على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة دوري أبطال أوروبا.

أول تعليق من عمر مرموش بعد التأهل لملحق دور الـ16

كتب عمر مرموش عبر حسابه على منصة “إكس”: “مبروك يا شباب، أنا متحمس لخوض منافسات الدور القادم”.

وانضم عمر مرموش إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة تقدر بنحو 80 مليون يورو.

ولم يشارك عمر مرموش مع مانشستر سيتي في مباراة الأمس وفقًا للوائح مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ يٌسمح له بالمشاركة بدءًا من الدور المقبل.

واحتل مانشستر سيتي المركز الـ22 في جدول ترتيب مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليتأهل إلى الملحق ضمن التصنيف الثاني.

وصعد أول 8 فرق في جدول الترتيب ثمن النهائي مباشرة، بينما ستخوض الفرق التي تتواجد في المراكز بين التاسع والرابع والعشرين ملحق مؤهل إلى الدور المقبل.

ويتم تصنيف الفرق من التاسع إلى السادس عشر، وتلعب الفرق من السابع عشر إلى الرابع والعشرين.

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