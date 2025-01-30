قبل المضاعفات.. اكتشف أعراض التهابات الحنجرة

يعد التهاب الحنجرة من أكثر المشكلات الصحية التى تتطلب الاكتشاف السريع حتى تتجنب المضاعفات.

ووفقا لما جاء في موقع “مايو كلينك”، تستمر أعراض التهاب الحنجرة في معظم الحالات لمدة لا تزيد على أسبوعين، ويكون سببها شيء بسيط مثل الفيروس ولكن أعراض التهاب الحنجرة في حالات أقل تحدث بسبب شيء أكثر خطورة أو أطول أمدًا.

ومن مؤشرات التهاب الحنجرة وأعراضه ما يلي:

بحَّة الصوت

ضعف الصوت أو فقدانه

الإحساس بالدغدغة في الحلق وخشونته

التهاب الحلق

جفاف الحلق

السعال الجاف

استدعِ الطبيب بشكل عاجل إذا كنتَ:

صعوبة في التنفُّس

سُعال مصحوب بخروج دم

حُمّى لا تكاد تنقطع

ألم متزايد على مدار أسابيع

سارع بطلب الرعاية الطبية الفورية إذا كان طفلك:

يتنفس بصوت مرتفع وعالي النبرة (صرير) عند الشهيق

سيَلان اللعاب بصورة أكثر من المعتادة

لديه صعوبة في البلع

لديه صعوبة التنفس

لديه حُمّى

وتشير مؤشرات المرض وأعراضه هذه إلى الإصابة بالخناق، وهو التهاب الحنجرة ومجرى الهواء الواقع أسفلها وعادة ما يُعالج الخناق في المنزل، ولكن تتطلب الأعراض الحادة منه العناية الطبية.

ويمكن أن تشير هذه الأعراض أيضًا إلى التهاب لسان المزمار، وهو التهاب النسيج الذي يعمل كغطاء (لسان المزمار) لغلق مجرى الهواء (القصبة الهوائية)، الذي قد يُهدِّد حياة الأطفال والبالغين.