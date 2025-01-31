ناقد رياضي: كويستا سيحصل في الأهلي على 4 أضعاف راتبه بسويسرا

أكد بليغ أبوعايد، الناقد الرياضي، أن محمود حسن تريزيجيه سيحصل على مليون و100 ألف دولار، من الأهلي، ولكن سيتقاضى راتبه بالجنبه المصري، وكان يحصل على 2.5 مليون دولار في الريان القطري

وقال أبوعايد، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "هناك غضب بين جماهير الزمالك، بسبب الانتقال بن شرقي للأهلي، خاصة وأنه اللاعب كان قريب من الانضمام للزمالك في الصيف الماضي ولم يتم ضمه".

وتابع:" عضو بارز في مجلس الزمالك قالي أن بن شرقي لا يستحق الحصول على أكثر من 900 ألف دولار، رغم أن ممدوح عباس هو من كان سيتحمل تكاليف الصفقة".

وأوضح أن كويستا، سيحصل في الأهلي 4 أضعاف راتبه في سويسرا، وجراديشار يحصل على 5 أضعاف راتبه مع فريقه المجري".