لا تهدد أمن واستقرار المنطقة| أبو العينين يوجه رسالة قوية لـ ترامب .. فيديو

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "أنا عندي رسالة للرئيس ترامب.. تكوين الرئيس ترامب الشخصي واضح أنه رجل سلام، وليس رجل حرب".

وأضاف أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "ترامب ليس رجل عسكري، وشخصيته فيها سلام، وعندما قدم نفسه الفترة الأخيرة في الانتخابات قال إنه مع حل الدولتين ويريد السلام".

وتابع: "ترامب اللي في قلبه على لسانه، وصادق فيما يقوله ومعندهوش لف ودوران فيما يقوله"، موجها حديثه لترامب، قائلا: "أنت وعدت بحل الدولتين وبعثت برسالة الأمن والسلام.. لا تهدد أمن واستقرار المنطقة كله لكي تولع المنطقة وتكون دخلت في دوامة حرب تعيش عشرات السنوات".



وأشار: "نتحدث عن أمن مصر القومي، والقضية الفلسطينية وغزة أمن مصر القومي، والقضية قضية احتلال أرض منذ 70 عاما وليست قضية 7 أكتوبر"، موضحا: "الشعب المصري على قلب رجل واحد والجميع قال لا ولن نتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، ولا لتصفية القضية الفلسطينية، ولا لأي تهجير للفلسطينيين من خارج أرضه المحتلة".

واسترسل: "القضية الفلسطينية تمس أمن وشرف كل مصري وكل عربي وكل مسلم.. القدس الشرقية عاصمة الإسلام والأديان"، مضيفا: "الشعب المصري يدافع عن تاريخ وشرف وعن كرامة".