ادعوله بالرحمة.. تفاصيل عزاء شقيق مصطفى شعبان

أعلن وليد محمود -مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان- تفاصيل عزاء شقيق الأخير «ماجد» الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 31 يناير، وشيعت جنازته من مسقط رأسه عقب صلاة الجمعة.

وقال مدير أعمال مصطفى شعبان، إنه ستقام مراسم عزاء ماجد شعبان، بوم الثلاثاء المُقبل، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة العشاء.

وفاة شقيق مصطفى شعبان

أعلن الفنان مصطفى شعبان عن وفاة شقيقه الأصغر ماجد شعبان، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب في نعيه: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أخي الصغير الغالي ماجد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.. أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

جنازة شقيق مصطفى شعبان

شيع العشرات من أهالي قرية البتانون في محافظة المنوفية جثمان شقيق الفنان مصطفي شعبان.

وأدي الأهالي صلاة الجنازة علي ماجد مصطفي شعبان شقيق الفنان مصطفي شعبان من مسجد العطار بالقرية.

وشيع الأهالي الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة، فيما أعلنت الأسرة اقتصار العزاء علي المقابر ولا عزاء للسيدات.

وتقدم الفنان مصطفي شعبان جنازة شقيقه ماجد وسط حالة من الحزن حيث ظهرا متأثرا حزنا علي وفاة شقيقه.

أعمال مصطفى شعبان

من جهة أخرى، يشارك الفنان مصطفي شعبان في موسم رمضان 2025 بمسلسل “حكيم باشا” الذي تم الكشف عن بوستراته الرسمية منذ ساعات.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا من بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، ورياض الخولي، و سلوي عثمان ، ودينا فؤاد ، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد.

إضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب مثل هاجر الشرنوبي وهايدي رفعت العمل من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حكيم باشا

يناقش مسلسل مصطفى شعبان في رمضان “حكيم باشا”، قضية تجارة الآثار في إطار درامي مشوق.

ينتمي العمل لفئة المسلسلات الصعيدية التي تنافس بقوة هذا العام في أكثر من قصة.