قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باكستان .. مقتل 10 مسلحين في 5 مواجهات مع قوات الأمن في خيبر بختونخوا
فيفا يكشف عن كرة كأس العالم للأندية 2025
من معبر رفح الآن..المصريون: لا للتهجير ولا للمساس بسيادتنا .. فيديو وصور
ريمونتادا لـ طلائع الجيش أمام الإسماعيلي في الدوري
من أمام معبر رفح | مصر كلها بتقول لا للتهجير .. فيديو وصور
التموين تبدأ صرف مقررات شهر فبراير لأصحاب بطاقات الدعم .. غدا
عزل ترامب .. 100 ألف توقيع للإطاحة بالرئيس الامريكي بعد 10 ايام من تنصيبه
حدث نادر.. تقنية جديدة تكشف عن أجسام فلكية غامضة | القصة الكاملة
ياسمين عز تُبيح أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه .. ودار الإفتاء تحذر السيدات
الأمم المتحدة: السلطات الحالية بسوريا تمضي في الطريق الصحيح
عضو التنسيقية من معبر رفح: الاصطفاف الوطني يعكس وحدة المصريين ضد التهجير
وزير الخارجية يلتقي البطريرك الماروني ويؤكد تضامن مصر الكامل للبنان الشقيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ادعوله بالرحمة.. تفاصيل عزاء شقيق مصطفى شعبان

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
سعيد فراج
×

أعلن وليد محمود -مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان- تفاصيل عزاء شقيق الأخير «ماجد» الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 31 يناير، وشيعت جنازته من مسقط رأسه عقب صلاة الجمعة. 

وقال مدير أعمال مصطفى شعبان، إنه ستقام مراسم عزاء ماجد شعبان، بوم الثلاثاء المُقبل، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة العشاء. 

وفاة شقيق مصطفى شعبان 

أعلن الفنان مصطفى شعبان عن وفاة شقيقه الأصغر ماجد شعبان، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب في نعيه: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أخي الصغير الغالي ماجد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.. أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”. 

جنازة شقيق مصطفى شعبان 

شيع العشرات من أهالي قرية البتانون في محافظة المنوفية جثمان شقيق الفنان مصطفي شعبان.

وأدي الأهالي صلاة الجنازة علي ماجد مصطفي شعبان شقيق الفنان مصطفي شعبان من مسجد العطار بالقرية.

وشيع الأهالي الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة، فيما أعلنت الأسرة اقتصار العزاء علي المقابر ولا عزاء للسيدات.

وتقدم الفنان مصطفي شعبان جنازة شقيقه ماجد وسط حالة من الحزن حيث ظهرا متأثرا حزنا علي وفاة شقيقه.

أعمال مصطفى شعبان 

من جهة أخرى، يشارك الفنان مصطفي شعبان في موسم رمضان 2025 بمسلسل “حكيم باشا” الذي تم الكشف عن بوستراته الرسمية منذ ساعات.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا من بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، ورياض الخولي، و سلوي عثمان ، ودينا فؤاد ، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد.

إضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب مثل هاجر الشرنوبي وهايدي رفعت العمل من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حكيم باشا

يناقش مسلسل مصطفى شعبان في رمضان “حكيم باشا”، قضية تجارة الآثار في إطار درامي مشوق.

ينتمي العمل لفئة المسلسلات الصعيدية التي تنافس بقوة هذا العام في أكثر من قصة. 

مصطفى شعبان لفنان مصطفى شعبان وفاة شقيق مصطفى شعبان شقيق مصطفى شعبان عزاء شقيق مصطفى شعبان جنازة شقيق مصطفى شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجمع دول بريكس

روسيا ترد على تهديدات ترامب لـ دول الـ«بريكس»

الاهلي وبيراميدز

مفاجأة في أزمة شكوى بيراميدز ضد مشاركة جراديشار مع الأهلي

بعد تخطيه 3900 جنيه.. سعر الذهب اليوم يتراجع مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله 3900 جنيه.. تراجع سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

صورة أرشيفية

وثيقة مسربة| نقل سكان غزة لـ مصر والأردن.. تفاصيل الخطة السرية للمخابرات الإسرائيلية

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة

على معلول

علي معلول يفقد نصف ممتلكاته بهذه الحالة.. مفاجأة لجماهير الأهلي

الأهلي

مفاجأة خلال ساعات.. أحمد شوبير يشوق جماهير الأهلي

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM في مصر

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بعد قرار المركزي الأخير

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| فوائد خارقة لتناول اللب الأبيض.. توقعات بثوران بركان تحت الماء بالمحيط الهادئ

الضحية مع أسرتها

كلمته قبل ماتموت بدقائق.. رسالة مؤثرة لضحية حادث الطائرة الأمريكية

السكري

فواكه ممنوعة لمرضى السكري .. وأخرى يجب الحد منها

بالصور

ما هي أعراض الغيبوبة الكبدية ؟.. وطرق تجنبها والاسعافات الأولية لها

الغيبوبة الكبدية
الغيبوبة الكبدية
الغيبوبة الكبدية

تؤدي للتسمم .. 5 أطعمة لا يجب إعادة تسخينها في الميكروويف

أطعمة لا يجب تسخينها في الميكروويف
أطعمة لا يجب تسخينها في الميكروويف
أطعمة لا يجب تسخينها في الميكروويف

تصيبك بمشاكل صحية أكبر .. احذر إهمال علاج حساسية الأنف

مخاطر تترتب على عدم علاج حساسية الأنف
مخاطر تترتب على عدم علاج حساسية الأنف
مخاطر تترتب على عدم علاج حساسية الأنف

التفاصيل الكاملة لانفصال بتول عرفة عن هاني الطمباري

بتول عرفة
بتول عرفة
بتول عرفة

فيديو

حسين فهمي

واحدة بالغلط.. حسين فهمي يكشف عن عدد زيجاته

دياموند بو عبود

دياموند بو عبود: تواجدي في سراب جاء صدفة | خاص

نانسي عجرم

اطلقوا ولا لسه؟ .. زوج نانسي عجرم يرد برسالة طويلة

حبس مني فاروق

وحش الكون ومنى فاروق.. مشاهير واجهوا نفس الاتهامات| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد