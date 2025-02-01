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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عمرو فتوح: الشعب المصري سطر ملحمة تاريخية في نصرة القضية الفلسطينية

عمرو فتوح
عمرو فتوح
ولاء عبد الكريم
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قال عمرو فتوح رئيس لجنه ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل، إن شعب مصر العظيم سطر ملحمة تاريخية ووطنية في نصرة الأشقاء والقضية الفلسطينية.

وأوضح "فتوح" أن مشاركة آلاف المصريين في الوقفة التضامنية من أمام معبر رفح الحدودي هي اصطفاف شعبي وانتفاضة لدعم موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الرافض لمحاولات الالتفاف على القضية الفلسطينية وتهجير سكان غزة.

وأكد أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية ولن تقبل المساومة على حقوق الفلسطينيين أو تهديدها استقرار المنطقة مهما كانت حجم التحديات، مؤكداً أن محاولات التهجير تشكل تهديداً للأمن القومي ولن نسمح بالعبور.

وأشاد باصطفاف الشعب المصري الكامل خلف  الرئيس عبدالفتاح السيسي رافضين أية مخططات تمس السيادة المصرية والأمن القومي المصري.

وأضاف، لن نقبل بسياسة فرض الأمر الواقع على مصر أو القضية الفلسطينية وجميعنا في اصطفاف شعبي خلف الرئيس السيسي في أية قرارات تحفظ أمن مصر وحقوق الفلسطينيين.

وشاركت القوى الشعبية الجمعة في مسيرة حاشدة من مختلف فئات الشعب المصري، أحزاب واتحادات ونقابات في على الحدود المصرية الفلسطينية بمعبر رفح البري، مؤكدين على رفضهم القاطع لأي مخططات تمس سيادة وأمن المصريين وحقوق الشعب الفلسطيني.

وفي السياق نفسه، أعلن حزب الجيل الديمقراطي، دعمه لقرارات الرئيس، ورفضه لما أعلن عنه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من ضرورة استقبال مصر والأردن بعض الفلسطينيين على أراضيهما.

المصريين ملحمة والقضية الفلسطينية سكان غزة الوقفة التضامنية

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