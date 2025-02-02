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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر؟

البصل الأخضر
البصل الأخضر
قسم المرأة
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يفضل الكثير وجود البصل الأخضر بالوجبات التي يتناولها خلال اليوم ولكنهم لا يدركون مدى أهميته وما يفعله بالجسم، وقد كشف موقع هيلث لاين عن فوائد مذهلة للبصل الأخضر ومنها :

 التقليل من خطر الإصابة بالسرطان


أثبتت الدراسات أن البصل الأخضر يحتوي على مركبات قوية تحتوي على الكبريت والتي تساعد على الوقاية من سرطان القولون ويعد تغيير عاداتك الغذائية وتناول الأطعمة المقاومة للسرطان أمرًا ضروريًا للوقاية من السرطان.

يحارب الشيخوخة
باعتبارها مصدرًا غنيًا لفيتامين C، فإنها تحمي أنسجة الجسم من التلف والالتهابات عن طريق العمل كمضادات للأكسدة.

يعمل على تعزيز المناعة
لاحتوائها على فيتامينات C وA، فهي تقوي جهاز المناعة وتحمي من الالتهابات.

الحماية من نزلات البرد والانفلونزا
وذلك لامتلاكه خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، فهو دواء ممتاز لعلاج الالتهابات الفيروسية والأنفلونزا، كما أنه يقلل من المخاط الزائد ويحارب برد الشتاء.

الحفاظ على صحة العين 
يحتوي البصل الأخضر على فيتامين أ، الذي يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الرؤية الطبيعية والحفاظ على صحة وقوة عينيك كما أنها تحارب الضمور البقعي، وهي حالة تؤدي إلى فقدان الرؤية، كما أنها تحمي العينين من الالتهابات.

الحفاظ على صحة العظام 

أثبتت الدراسات أن تناول ثلاث حبات بصل أخضر يوميًا، يحصل الجسم على ما يكفي من فيتامين ك طوال اليوم، وهو مفيد لمشاكل الجهاز الهضمي ، وتربط الأبحاث بشكل واضح البصل بانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام.

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