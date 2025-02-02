مي سليم رفقة محمد هنيدي في كواليس مسرحية المجانين.. شاهد

شاركت الفنانة مي سليم صورة تجمعها بالفنان محمد هنيدي أثناء عرض مسرحية “المجانين”، ضمن فعاليات "موسم الرياض" في الفترة من 31 يناير وحتى 4 فبراير الجاري.

ونشرت مي سليم الصورة التي تجمعها بالفنان محمد هنيدي من كواليس المسرحية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وكتبت: "مسرحية المجانين".

وينتظر الكثير من الجمهور موعد وتفاصيل أحدث مسرحيات الفنان محمد هنيدي “المجانين” التى تقام على هامش فعاليات موسم الرياض المقرر أن تعرض فى الفترة من 31 يناير الجاري حتى 4 فبراير على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي.

وتدور أحداث مسرحية المجانين في إطار كوميدي ، حول الطبيب النفسي شريف أبو عقب، الذي يتم تعيينه في مستشفى الأمراض النفسية “بالشفا” لكن سرعان ما تتلاشى هذه السعادة.

ومسرحية المجانين بطولة كل من محمد هنيدي ، مي سليم ، علاء مرسي ، حسام المراغي وتوني ماهر وغيرهم من النجوم.