وزير العمل يزور مستشفى الناس للأطفال.. ويُشيد بالخدمات المُقدمة بالمجان

زار وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد مستشفى الناس للأطفال، بشبرا، يرافقه وفد من ممثلي النقابات العمالية ..وكان في استقباله المهندس أيمن عباس رئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي حاتم الملا ، ووفد من رؤساء الأقسام من الأطباء والمشرفين العاملين بالمستشفي.

وتأتي زيارة الوزير في إطار زيارات يقوم بها الوزراء إلى المستشفيات الأهلية لتسليط الضوء على دورها في خدمة المرضى بالمجان ،والتأكيد على جهود الدولة في هذا الشأن.

أكد الوزير أن وجود الوفد العمالي اليوم،هو بداية لزيارات مماثلة لوفود نقابية عمالية أخرى لدعم هذه المستشفيات الخيرية ،وناشد كافة المواطنين، والمؤسسات بالتبرع لهذه المستشفي التي تقوم بدور كبير في تقديم الخدمات الطبية بالمجان، خاصة وأنها تشهد تنفيذ خطة للمزيد من التطوير في كافة الأقسام خاصة زيادة عدد الأسرة من 200 إلى 600 سرير خلال الفترة المقبلة ..

وتجول الوزير في غرفة الألعاب بوحدة الإقامة الخاصة بالترفيه خلال رحلة علاج الاطفال ، وكذلك الاطمئنان على المرضى بغرف الإقامة والعيادات الخارجية ،وإلتقط صورًا تذكارية معهم..كما تفقد غرفة العناية المُركزة ، والتي تضم أحدث الأجهزة في الشرق الأوسط ، وكذلك وحدات الأشعة المُتقدمة ،والأقسام الرئيسية ،وغرف المرضى من الأطفال ،والإستماع منهم إلى جودة الخدمات الطبية ..وأكد على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الرعاية الصحية والحياة الكريمة لكافة المواطنين..كما أشاد بخطة الرعاية الصحية والنهوض بالمستشفيات تحت إدارة ومتابعة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان،خاصة هذه النوعية من المستشفيات الأهلية التي تُعد صروحًا طبية متميزة غير ربحية، وتسهم بفاعلية في تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى...ومن جانبه أكد المهندس أيمن عباس عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس اهتمام الدولة وتقديرها لجهود المجتمع المدني، وتعطي دفعة قوية للأمام لكافة القائمين على هذا العمل الخيري، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق إضافة على أرض الواقع لخدمة الوطن و كافة طوائف الشعب .

يشار إلى أنه شارك في الزيارة وفد عمالي يتكون من :هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر ، وعيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري، وهشام رضوان رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي،أمين صندوق إتحاد عمال مصر،وأشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري ،أمين الصندوق المساعد للإتحاد العام لنقابات عمال مصر،والمستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق ،والمحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول،والسيدة /عايدة محي الدين الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول،أمينة المرأة في إتحاد عمال مصر...جدير بالذكر أن مستشفى الناس تم إنشاؤه عام 2019 على مساحة 30 ألف متر مربع، ويقدم خدماته بالمجان للأطفال والكبار ، حيث تبلغ نسبة تلقي الخدمة من المستشفى 70% من الأطفال، و30% من الكبار، بطاقة استيعابية تصل إلى 600 سرير، و 10 غرف عمليات و140وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات قسطرة قلبية، وبه 48 عيادة خارجية.