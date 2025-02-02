خروج مرموش.. مانشستر سيتي يتأخر بثلاثية أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي

مرت 75 دقيقة من مباراة مانشستر سيتي وآرسنال، ويتأخر فريق مانشستر سيتي بثلاثية أمام آرسنال، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل مارتن أوديجارد الهدف الأول للجانرز في الدقيقة 2 بعد استغلال خطأ فادح لدفاعات فريق مانشستر سيتي.

وأنقذت العارضة مرمى آرسنال بعدما نفذ عمر مرموش ركلة ركنية على رأسية جفارديول الذي سددها ولكن الكرة تصطدم بالقائم في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 27، أضاع كاي هافيرتز فرصة الهدف الثاني بعد انفراد تام بالمرمى، ويسددها خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني، تعادل إيرلينج هالاند في الدقيقة 55 لصالح مانشستر سيتي.

ثم سجل توماس بارتي الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 56، ثم أضاف مايلز لويس سكيلي الهدف الثالث في الدقيقة 62.

وغادر الدولي المصري عمر مرموش أرضية الميدان في الدقيقة 71، ودخل بدلاً منه البلجيكي كيفين دي بروين.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

خط الدفاع: نونيس، ستونز، أكانجي، جفارديول.

خط الوسط: كوفاسيتش، برناردو، سافينيو.

خط الهجوم: مرموش، فودين، هالاند

فيما جاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: تيمبر - ساليبا - جابرييل - سكيلي.

خط الوسط: بارتي - رايس - أوديجارد.

خط الهجوم: مارتينيلي - هافيرتز - تروسارد.

ويحتل فريق آرسنال وصافة جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، فيما يأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.