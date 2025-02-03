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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ملك الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة

ملك الأردن
ملك الأردن
هاني حسين

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية.

وقال ملك الأردن: “نحذر من خطورة التصعيد في الضفة الغربية والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وأضاف ملك الأردن:" نؤكد دعم المملكة وحدة سوريا وأمنها واستقرارها".

ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة 

أفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة برغم هدوء الاعتداءات وفقا للهدنة المبرمة، حسبما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأشارت إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 47518 شهيدًا و111612 مصابا منذ السابع منذ أكتوبر 2023.

وارتقى 20 شهيداً بينهم 18 شهيداً انتشلهم الدفاع المدني و20 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

الأردن اخبار التوك شو غزة ملك الأردن العاهل الأردني

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