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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل.. رينو لوجان سعرها 350 ألف جنيه

رينو لوجان موديل 2015
رينو لوجان موديل 2015
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في شراءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها وتساعدهم علي التنقل والذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة، بالاضافة إلي ان تلك الإصدارات تم تواجدها بعهد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، رينو لوجان موديل 2015، وتنتمي لوجان لفئة السيارات السيدان .

سيارة رينو لوجان موديل 2015 

- مواصفات رينو لوجان موديل 2015 الخارجية

سيارة رينو لوجان موديل 2015 

تمتلك سيارة رينو لوجان موديل 2015 من الخارج تصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة رينو، وتم تثبيت شعار شركة رينو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلافي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

- محرك رينو لوجان موديل 2015

سيارة رينو لوجان موديل 2015 

تمكنت سيارة رينو لوجان موديل 2015 من قطع مسافة 243 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتعرض للبيع باللون النبيتي، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

- مقصورة رينو لوجان موديل 2015 الداخلية

سيارة رينو لوجان موديل 2015 

زودت مقصورة سيارة رينو لوجان موديل 2015 بالكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عجلة قيادة قياسية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها حوامل أكواب، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها اضاءة داخلية للرؤية، وبها أحزمة أمان .

- سعر رينو لوجان موديل 2015

سيارة رينو لوجان موديل 2015 

تباع سيارة رينو لوجان موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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