باحث سياسي: ترامب قد يحاول إقناع القادة العرب بتمرير سيناريو التهجير أو توسيع سلطات نتنياهو

توقع بشير عبد الفتاح، الباحث السياسي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يقوم بمحاولة أخيرة للضغط على مصر والأردن، بهدف تمرير سيناريو التهجير الذي أشار إليه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال مباحثاته مع ترامب، أو البديل وهو منح نتنياهو حرية أكبر في الضفة الغربية لاقتطاع أراضٍ وضمها.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "حضرة المواطن"، أضاف عبد الفتاح أن ترامب سيبذل كل جهد لانتزاع أي مكاسب لإرضاء نتنياهو بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن سيناريو التهجير سيمر في ظل الرفض الشعبي الواسع لهذا القرار، الذي أرسل رسالة مفادها أن شرعية الأنظمة في المنطقة قد تتأثر بشكل كبير بهذا الموقف.

وأوضح عبد الفتاح أن هناك تحديات كبيرة في تمرير هذا السيناريو في ظل المعارضة الشعبية الواسعة التي تحذر من تداعياته السياسية.