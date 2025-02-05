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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يصل البيت الأبيض لإجراء محادثات مع ترامب

نتنياهو
نتنياهو
ناصر السيد

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض مساء الثلاثاء لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهدنة التي أبرمتها حكومة الاحتلال مع حركة حماس، وسط آمال في أن تؤدي إلى نهاية أكثر ديمومة للحرب المستمرة منذ ما يقرب من 16 شهرًا.

وقال ترامب، الذي ادعى الفضل في تأمين وقف الأعمال العدائية في غزة، قبل الاجتماع إنه من المرجح أن يحث حليفه على الالتزام بالاتفاق - الذي لم يتم الانتهاء من أجزاء منه بعد، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الاجتماع بين ترامب ونتنياهو يهدف إلى إظهار وجود علاقات وثيقة بينهما بعد أكثر من عام من الحرب بين إسرائيل وحماس التي أدت إلى توتر شديد في العلاقة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وأوضحت نيويورك تايمز ، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يركز اجتماع ترامب ونتنياهو على المفاوضات الجارية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، وجهود إيران لإنتاج سلاح نووي، وشحنات أسلحة جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يرغب في إظهار وجود علاقة وثيقة مع ترامب بعد أن أدت حربه في غزة إلى توتر العلاقات مع بايدن، موضحة أن ترامب ونتنياهو كان بينهما شراكة وثيقة خلال فترة ولاية ترامب الأولى. وفي تصريحات للصحفيين مطلع الأسبوع الجاري، قال الرئيس الأمريكي إنه يتطلع إلى الاجتماع.

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