رمانة ميزان حياتي .. كريم فهمي يُوجّه رسالة رومانسية لزوجته

وجّه الفنان كريم فهمي رسالة رومانسية لزوجته بمناسبة عيد ميلادها يُعبر من خلالها عن حبه لها.

وشارك كريم فهمي جمهوره عددًا من الصور عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام ، وكتب معلقا: “كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلبي يا رمانة ميزان حياتي ربنا يخليكي ليا وللبنات بحبك”.

كريم فهمي فى رمضا ن ٢٠٢٥

ويشارك كريم فهمي فى ماراثون رمضان المقبل بمسلسل وتقابل حبيب بمشاركة ياسمين عبد العزيز وعدد من نجوم الفن.

مسلسل “وتقابل حبيب”، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، إنجي كيوان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، بتول الحداد، أحمد عبد الله، ندى أكرم، محمد الدسوقي، سارة خزبك، طارق محمد، ريم رأفت، دينا حسن، سمر عبد الوهاب.

مسلسل نحب تاني ليه

يعد المسلسل ثاني تعاون بين ياسمين عبد العزيز والمؤلف عمرو محمود ياسين، حيث حققا نجاحًا كبيرًا في مسلسل “ونحب تاني ليه”، الذي عُرض في رمضان 2020، وناقش قضية المرأة المطلقة في المجتمع من خلال قصة رومانسية مميزة لاقت استحسان الجمهور.