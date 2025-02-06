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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بشرى لجماهير الأحمر | معلول: أنا مكمل في الملعب مع الأهلي 6 شهور.. ووعد هكمّل سنتين كمان

علي معلول
علي معلول
خالد يوسف

حسم علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مستقبله مع القلعة الحمراء، بعد عودته من الإصابة، وأعلن، استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما أثيرت الشكوك حول إمكانية تجديد الأهلي تعاقده في الفترة الماضية.

علاقة حب بين معلول وجماهير الأهلى 

حل نجم النادي الأهلي، الدولي التونسي علي معلول، ضيفا على قناة الأهلي، وزف بشرى لجماهير القلعة الحمراء، التي تشتاق لرؤية أسرع دليفري في مصر في الملعب مرة أخرى.


وقال معلول: "سعيد أنني موجود معكم في قناة الأهلي، وإن شاء الله لن تكون آخر مقابلة بيننا، وإن شاء الله هناك أخبار جيدة لنا جميعًا".

وأضاف: "علاقة الحب بيني وبين جماهير الأهلي منذ أول يوم في 2016، تابعت أن الجماهير تطالب باستمراري، العلاقة تطورت خلال 9 سنوات، وأصبح هناك حب متبادل، مع إصابتي رأيت الناس يقفون معي، وأريد أن أشكركم وأقول لكم إنكم على رأسي، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم".

إصابة في توقيت صعب

وتابع معلول: "الإصابة جاءت في توقيت صعب، وقررت إجراء العملية في مصر، رغم أن كابتن محمود الخطيب عرض عليّ إجراءها في أي مكان أفضل، لكن كانت عندي ثقة في الجهاز الطبي بالنادي وقررت أكسب وقتًا وأجري العملية هنا، وتأهلت هنا، وأشكر رئيس الجهاز الطبي الذي تعب معي لمدة 8 أشهر بدون إجازة".

واستمر: "كنا نعمل صباحًا ومساءً، لأن هذا عملي وأريد أن أعود للملعب في أقرب وقت، وأنا منذ 6 أسابيع في التدريبات والأمور أحسن كثيرًا".

بشرى سارة لجماهير الاهلي

استكمل الدولي التونسي: "إن شاء الله من اليوم علي معلول مستمر مع الأهلي، وإن شاء الله تكون بداية جديدة، وأعدكم إنكم سترون علي معلول مثل (زمان وكل زمان)، وأكون عند حسن ظنكم، وأعود لارتداء قميص الأهلي الجديد لسنوات طويلة".

من جانيه، قال شوبير عبر قناة "الأهلي": "علي معلول تم قيده في قائمة الأهلي المحلية والإفريقية بشكل رسمي".

الأهلي يختتم استعداداته لمواصلة مزاحمة بيراميدز على صدارة الدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة بتروجيت، غد الخميس، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد السلام، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، حيث أدى الفريق مرانه الأخير على ملعب مختار التتش، بمقر النادي بالجزيرة.


وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق للمباراة، والتي تضم في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.


وفي الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس.


وفي الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - أحمد رضا - أحمد نبيل كوكا - عمر الساعي - عمرو السولية - كريم نيدفيد - إمام عاشور - محمد عبدالله ومحمد مجدي أفشة، وفي الهجوم: جراديشار - حسين الشحات - حمزة عبدالكريم.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، بينما يحتل بتروجيت المركز السادس برصيد 17 نقطة.

النادي الأهلي علي معلول بشرى سارة لجماهير الأحمر مكمل في الملعب مع الأهلي

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