عمرو خليل: الإبادة الجماعية للفلسطينيين هدف حكومة الاحتلال الإسرائيلي

قال الإعلامي عمرو خليل إن الهدف الأساسي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وأضاف خليل، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 وحتى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، استشهد أكثر من 47 ألف فلسطيني وأصيب 110 آلاف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال في غزة وحدها.

وأشار الإعلامي إلى أن الضفة الغربية التي تلتزم بالسلام مع الاحتلال، شهدت أيضًا مئات من الشهداء، حيث اقترب عددهم من ألف شهيد، بالإضافة إلى اعتقال نحو 12 ألف فلسطيني، مضيفًا أن الحكومة الإسرائيلية بدأت مؤخرًا عمليات عسكرية واسعة في الضفة الغربية، مستهدفة مناطق مثل جنين وطولكرم.

وأكد خليل أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اعتبر الضفة الغربية "ساحة رئيسية" في خريطة التهديدات الإسرائيلية، لافتًا إلى أن الحقائق والجرائم ضد المدنيين تكذب الأكاذيب الإسرائيلية، خاصة الغارات الجوية التي استهدفت شمال الضفة الغربية وأدت إلى استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلان، حيث ادعى الاحتلال أنها استهدفت عناصر من المقاومة، لكن تبين لاحقًا أنها مجرد أكاذيب.

كما أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي بالعمليات العسكرية، بل يستمر في تحريض وزراء الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين لاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا الأبرياء.