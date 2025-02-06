قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فراولة وتوت.. مصر تبحث إدخال أصناف جديدة لمنظومة الصادرات الزراعية
بيان عاجل من حكومة ليبيا بشأن خطة ترامب بتهجير سكان غزة
بيان هام عن حالة الطقس الساعات المقبلة .. وتحذير لسكان تلك المناطق
كندا: موقفنا بشأن غزة لم يتغير .. ونتمسك بحل الدولتين
بشرى لجماهير الأحمر | معلول: أنا مكمل في الملعب مع الأهلي 6 شهور.. ووعد هكمّل سنتين كمان
الحفني يبحث مع مجموعة الطيران البريطانية فرص التعاون في طروحات إدارة وتشغيل المطارات
الزمالك يكشف عن كواليس الوعكة الصحية لـ الونش
قرار من ترامب ضد إيران يهدد قطاع الكهرباء في العراق
ريال مدريد يهزم ليجانيس 3-2 .. ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا
سيناتور جمهوري: ويتكوف أكد لنا أن ترامب لا يريد إرسال أي قوات أمريكية إلى غزة
أسعار الذهب اليوم الخميس 6-2-2025
بملابس ملفتة.. خطيبة مسلم تثير الجدل في عيد ميلادها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو خليل: الإبادة الجماعية للفلسطينيين هدف حكومة الاحتلال الإسرائيلي

غزة
غزة
هاني حسين

قال الإعلامي عمرو خليل إن الهدف الأساسي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وأضاف خليل، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 وحتى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، استشهد أكثر من 47 ألف فلسطيني وأصيب 110 آلاف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال في غزة وحدها.

وأشار الإعلامي إلى أن الضفة الغربية التي تلتزم بالسلام مع الاحتلال، شهدت أيضًا مئات من الشهداء، حيث اقترب عددهم من ألف شهيد، بالإضافة إلى اعتقال نحو 12 ألف فلسطيني، مضيفًا أن الحكومة الإسرائيلية بدأت مؤخرًا عمليات عسكرية واسعة في الضفة الغربية، مستهدفة مناطق مثل جنين وطولكرم.

وأكد خليل أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اعتبر الضفة الغربية "ساحة رئيسية" في خريطة التهديدات الإسرائيلية، لافتًا إلى أن الحقائق والجرائم ضد المدنيين تكذب الأكاذيب الإسرائيلية، خاصة الغارات الجوية التي استهدفت شمال الضفة الغربية وأدت إلى استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلان، حيث ادعى الاحتلال أنها استهدفت عناصر من المقاومة، لكن تبين لاحقًا أنها مجرد أكاذيب.

كما أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي بالعمليات العسكرية، بل يستمر في تحريض وزراء الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين لاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا الأبرياء.

غزة الاحتلال عمرو خليل حكومة الاحتلال الإبادة الجماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

الحكومة تعلن أخبارًا سارة للمواطنين .. فيديو

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة المرتبات في هذا التوقيت| الحكومة تعلن التفاصيل ومفاجأة بشأن التضخم

أشرف بن شرقي

هل يتسبب في صدام مبكر؟| رفض أولى طلبات بن شرقي في الأهلي.. وتحذير شديد للاعب

الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء يعلن تفاصيل جديدة عن حزمة زيادة المرتبات

رواتب

مجلس الوزراء يكشف موعد تطبيق زيادات الأجور والرواتب والمعاشات

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: تدبير احتياجات المواطنين خلال رمضان أولوية قصوى.. وزيادة الأجور في هذا الموعد

الزمالك

أحمد حسن يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك قبل مباراة الإسماعيلي

الأهلي

تمت بالفعل.. جناح أجنبي جديد في القلعة الحمراء لاستكمال فريق الأحلام

ترشيحاتنا

نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يكرر فوزه على أرسنال بثنائية ويتأهل لنهائي كأس كاراباو

ميلان

ميلان يقصي روما ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

شعار الزمالك

تفاصيل تعاقد الزمالك مع صلاح مصدق

بالصور

بملابس ملفتة.. خطيبة مسلم تثير الجدل في عيد ميلادها

بملابس ملفتة.. خطيبة مسلم تثير الجدل فى عيد ميلادها رفقته
بملابس ملفتة.. خطيبة مسلم تثير الجدل فى عيد ميلادها رفقته
بملابس ملفتة.. خطيبة مسلم تثير الجدل فى عيد ميلادها رفقته

تعرف على أضرار سجائر الإيكوس والفيب على الصحة

أضرار سجائر الإيكوس والفيب على الصحة
أضرار سجائر الإيكوس والفيب على الصحة
أضرار سجائر الإيكوس والفيب على الصحة

طقس صعب 3 أيام .. نصائح للتعامل مع الأمطار والبرق والرعد

طقس صعب 3 أيام.. نصائح للتعامل مع الأمطار والبرق والرعد
طقس صعب 3 أيام.. نصائح للتعامل مع الأمطار والبرق والرعد
طقس صعب 3 أيام.. نصائح للتعامل مع الأمطار والبرق والرعد

مشروب يمنحك الطاقة ويعزز صحتك .. اكتشف فوائد شاى الماتشا

اكتشف فوائد شاى الماتشا
اكتشف فوائد شاى الماتشا
اكتشف فوائد شاى الماتشا

فيديو

سيارة مشتعلة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو منتشر عن سيارة مشتعلة بطريق سريع

كويكب ضخم

كويكب ضخم يقترب من الأرض.. هل سنواجه مصير الديناصورات؟

نجوم ساعته وتاريخه

نجوم "ساعته وتاريخه" يكشفون كواليس المسلسل في صاحبة السعادة

لقطة من الفيديو

تتبع سيدة ودخل وراها الشقة.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المزيد