جراديشار يقود الهجوم.. موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقنوات الناقلة في الدوري المصري

تنطلق مباراة الأهلي وبتروجيت، على ملعب استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم، في الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الأهلي، بقيادة مدربه مارسيل كولر، لمواصلة سلسلة انتصاراته ومطاردة بيراميدز المتصدر لجدول ترتيب الدوري، وحقق الأحمر الفوز بثلاثية على مودرن سبورت مقابل هدف المباراة الماضية.

الأهلي يواجه بتروجت في مباراة قوية بالدوري المصري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره بتروجت، اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري المصري، في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويملك فريق الاهلى 23 نقطة، بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات، وسجل 19 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف، فيما يملك بتروجت 17 نقطة من 11 مباراة بعدما فاز في 4 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات، وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

موعد مباراة الأهلي ضد بتروجيت والقنوات الناقلة

من المقرر أن يلعب الأهلي ضد بتروجيت في الدوري الممتاز موسم 2024-25، مساء اليوم الخميس، الموافق 6 من شهر فبراير الجاري، وبالتحديد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما بالإمكان مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر في الدوري المصري الممتاز، من خلال شاشة شبكة قنوات أون تايم سبورتس المفتوحة والمجانية، وتحديدًا قناة ON Time Sports 1 HD.

دور واحد فقط في الدوري

تُلعب بطولة الدوري، من دور واحد فقط، دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة، بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

الغيابات تضرب الأهلي قبل لقاء بتروجيت

من جانبه، طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بمواصلة العروض القوية، بهدف مواصلة حملة الدفاع عن لقب الدوري، الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالي.

ويلعب الأهلي اللقاء دون ياسر إبراهيم، وسام أبو علي، يحيى عطية الله، أشرف داري، ورضا سليم، كريم فؤاد، على معلول وعمر كمال عبد الواحد، للإصابة، بجانب رحيل الثنائى بيرسى تاو ومحمود كهربا، ويتسلح المارد الأحمر بنجمه المتألق جراديشار وإمام عاشور، بجانب حسين الشحات وأفشة وكريم الدبيس وأحمد رضا ومصطفى العش.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بتروجيت

استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على التشكيل المتوقع لفريقه في مباراته أمام بتروجت في السابعة مساء اليوم الخميس على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري.

والتشكيل المتوقع للأهلي مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وفي الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، مصطفى العش.

في الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، عمر الساعي، كريم الدبيس، بينما الهجوم: حسين الشحات، إمام عاشور، نيتس جراديشار.