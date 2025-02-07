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الشعب الجمهوري: نؤيد موقف مصر التاريخي تجاه مخطط الاحتلال.. ونرفض التهجير
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشعب الجمهوري: نؤيد موقف مصر التاريخي تجاه مخطط الاحتلال.. ونرفض التهجير

السيسي
السيسي
عبد الرحمن سرحان

أعرب الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، عن دعمه لموقف  مصر  التاريخي الذي صدر مؤخرًا، محذرًا من تداعيات التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن مخططات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدا أن هذه التصريحات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، وتهدد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

وشدد "حلمي"، في تصريحات صحفية اليوم، على أن مثل هذه الممارسات غير المسؤولة، قد تؤدي إلى تداعيات كارثية، ليس فقط على مسار التفاوض لوقف إطلاق النار، بل أيضًا على استقرار المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن التحريض على التهجير القسري يتفاقم من حدة الصراع ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشار أمين مساعد الشعب الجمهوري بالجيزة إلى رفضه الكامل لأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أهلها أو الاستيلاء على أراضيهم، سواء كان ذلك بشكل مرحلي أو نهائي، وحذر من أن مثل هذه الأفكار تمثل تعديًا صارخًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن مصر لن تكون طرفًا في أي مخطط من هذا القبيل.

ودعا حلمي عبد الصمد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف هذه التصريحات والممارسات الاستفزازية.

وأكد ضرورة العمل الجاد لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الحكومة الإسرائيلية الشعب الفلسطيني الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد

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