كندريك لامار يستعد لتقديم العرض الرئيسي في Super Bowl

بعد فوزه بخمس جوائز غرامي، بما في ذلك أفضل أغنية وأفضل تسجيل لعام 2024 عن أغنيته الشهيرة “Not Like Us”, يستعد النجم كندريك لامار لتقديم العرض الرئيسي في Super Bowl LIX يوم الأحد المقبل.

وخلال مؤتمر صحفي نادر مع Apple Music يوم الخميس، تم سؤال لامار عما يمكن أن يتوقعه الجمهور من عرضه، فرد قائلاً: “السرد القصصي.” وأضاف: “لطالما كنت صريحًا في تقديم القصص من خلال كل أعمالي الموسيقية، ولطالما كنت شغوفًا بجلب هذا العنصر إلى أي مسرح أؤدي عليه.”

ويترقب عشاق لامار عرضه بشغف، خاصة فيما يتعلق بأغنيته “Not Like Us”, التي أثارت ضجة كبيرة بسبب محتواها والقضية القانونية المحيطة بها. الأغنية نشأت من معركة راب حامية بين لامار ودريك العام الماضي، لكنها تحولت إلى قضية قانونية معقدة.

وأوضحت ليا ستيفنسون, محامية الترفيه في شركة MGL Law، أن الأغنية تجاوزت مجرد كونها جزءًا من صراع موسيقي، قائلة: “هذه الأغنية أصبحت حديثًا أوسع في أمريكا عن المبادئ والقيم التي نؤمن بها والطريقة التي نتحرك بها.. لقد أصبحت أغنية تُستخدم في لحظات ثقافية كبرى، مما جعلها أكبر بكثير من مجرد معركة بين نجمين.”

وبسبب هذه العوامل وغيرها، ستكون جميع الأنظار متجهة إلى كندريك لامار عندما يعتلي المسرح أمام ملايين المشاهدين في السوبر بول.