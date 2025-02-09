الوزراء: نستهدف تقديم تغطية تأمينية صحية شاملة تليق بالمواطن

قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تحقيق التغطية الصحية الشاملة ليس سهلا، ولكننا نمتلك إرادة سياسية وخطط استراتيجية واضحة وشراكات مثمرة مع القطاع الخاص تجعلنا قادرين على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتطوير.

وأضاف خلال كلمته بفعاليات المنتدى الأول لهيئة التأمين الصحي الشاملا، أن نجاح المنظومة الصحية يعتمد على تضافر الجهود، وتكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الصحية المختلفة.

واسترسل: نستهدف تقديم تغطية تأمينية صحية شاملة ومستدامة تليق بالمواطن المصري، ولذلك أدعو الجميع إلى ان يكونوا جزءا من تلك المسيرة الوطنية العظيمة.

وأكمل: بالتعاون المشترك والعمل الجاد سنحقق هذا الحلم، وسنجعل التأمين الصحي الشامل نموذج يحتذى به.



