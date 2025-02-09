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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد الرياضي يكشف مفاجأة بعد إقصاء ليفربول من كأس إنجلترا على يد نادي بليموث

محمد صلاح
محمد صلاح
منار نور

علق الناقد الرياضي خالد طلعت، على خسارة ليفربول وخروجه من بطولة كأس إنجلترا اليوم على يد نادي بليموث أرجايل. 

وكتب خالد طلعت، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، “في مفاجأة مدوية .. ليفربول يودع كأس إنجلترا من دور الـ32 بالسقوط أمام فريق بليموث أرجايل (صاحب المركز 24 والأخير في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي) بهدف دون مقابل”.

وأضاف خالد طلعت، “محمد صلاح لم يشارك في المباراة، ولم يكن ضمن التشكيلة الأساسية أو الاحتياطية لفريقه”.

وتابع "العديد من نجوم ليفربول شاركوا في اللقاء، أبرزهم كيليهير وجوميز وجوتا ولويس دياز وكييزا واليوت ونونيز". 

وكان ليفربول خسر بطريقة مفاجئة أمام بليموث أرجايل بنتيجة 0-1، مساء اليوم، الأحد، في الدور 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل بليموث المركز الأخير في بطولة دوري الدرجة الأولى، وهو مرشح بقوة للهبوط إلى الدرجة الثانية، وهو المستوى الثالث في كرة القدم الإنجليزية.

وكان المدرب الهولندي أرنس سلوت فاجأ جماهير ليفربول، بعدم استدعاء نجم الفريق وهداف أوروبا محمد صلاح للتشكيلة.
 

محمد صلاح ليفربول كاس انجلترا

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