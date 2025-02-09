موعد مباراة ليفربول القادمة بعد توديع كأس الاتحاد الإنجليزي

ودع فريق ليفربول منافسات كأس الاتحاد بعد الخسارة أمام بليموث أرجايل بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب هوم بارك، ضمن منافسات الدور الرابع في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول القادمة

موعد مباراة ليفربول القادمة سيكون يوم الأربعاء القادم، الموافق 12 من شهر فبراير الجاري، في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة ليفربول القادمة ستكون أمام إيفرتون في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب «جوديسون بارك» معقل التوفيز، مباراة إيفرتون ضد ليفربول ضمن منافسات لقاء مؤجل من الجولة الخامسة عشر، من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25.