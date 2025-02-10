وزير الأوقاف يستقبل حاكم بينانج لتعزيز التعاون الديني بين مصر وماليزيا

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفدًا ماليزيًا رفيع المستوى برئاسة أحمد فوزي عبد الرزاق، حاكم ولاية بينانج، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون الديني والثقافي بين البلدين.

وخلال اللقاء، أكد الأزهري المكانة الخاصة لماليزيا لدى المصريين، مشيرًا إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، والتي تهدف إلى التعاون في مجالات التدريب والدراسات الدينية وإدارة الوقف. كما شدد على دور مصر في نشر الفكر الوسطي وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

من جانبه، أعرب حاكم بينانج عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية في إدارة الشؤون الدينية، مشيدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها نموذجًا متفردًا في التخطيط والتنفيذ العمراني.

واختتمت الزيارة بتبادل الدروع التقديرية بين الجانبين، وتفقد الوفد الماليزي مسجد مصر الكبير ودار القرآن الكريم، حيث أشادوا بعظمة التصميم وإبداع العمارة الإسلامية المصرية.