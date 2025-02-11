كيا تطلق أحدث سياراتها الرياضية EV6 .. بمحرك كهربائي

تواصل عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "كيا"، من تعزيز تواجدها في السوق العالمي، بعد الكشف عن نسختها الكهربائية الجديدة EV6، والتي تأتي بتصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية.

تجهيزات ومواصفات السيارة كيا EV6

تعتمد السيارة كيا EV6 على مقدمة بمظهر عصري، مع مصابيح LED، ومقابض مخفية للأبواب، بالاضافة إلى جنوط رياضية تعزز من الطابع الخاص بالسيارة المتعددة الاستخدام، إلى جانب سبويلر خلفي أنيق، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.

كيا EV6

تتمتع السيارة كيا EV6 من الداخل بمقصورة تكنولوجية، تتضمن شاشة كبيرة لعرض البيانات والوسائط المتعددة، دعم تطبيقات ابل كار بلاي وأندرويد او فيتو، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، فرامل يد كهربائية، نوافذ كهربائية، مكيف هواء أوتوماتيكي.

كيا EV6

زودت السيارة EV6 بمقاعد عصرية، مع تحكم كهربائي، حزمة من مستشعرات الحركة الأمامية والخلفية، كاميرا لسهولة التحكم، وسائد هوائية للحماية، أنظمة فرامل عالية الأداء، بالاضافة إلى إضاءة داخلية تتيح الأفضلية في الرؤية.

كيا EV6

القدرات الفنية للسيارة كيا EV6

حصلت السيارة كيا EV6 على محرك بقوة 125 كيلووات أي ما يعادل 170 حصانا، أو خيارات اخرى تتراوح بين 168 كيلووات و239 كيلووات، أي ما يعادل 229 حصانا أو325 حصانا، مع القدرة على قطر أوزان تصل إلى 1.8 طن، بينما تستمد قوتها من بطاريات سعة تتراوح بين 63 و84 كيلووات في الساعة، وبمدى سير يصل إلى 582 كيلومتر.