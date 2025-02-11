قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب المناطق الشمالية من المغرب
متحف سوهاج القومي ينظم محاضرة بعنوان جبانة السلاموني
ترامب يهدد بإلغاء وقف إطلاق النار إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن بحلول ظهر السبت
أول رد من أكرم توفيق على أخبار إلغاء متابعته لصفحة الأهلي
يوم المباراة.. صفحة نادي فاركو تعلن عن مواجهة الزمالك بهذه الصورة
زاهي حواس: مستر بيست دفن قطعة ذهبية بقيمة 10 آلاف دولار أسفل أبو الهول
زاهي حواس يدعو أحمد موسى لتصوير فيلم عن الأهرامات مثل "مستر بيست"
نتنياهو يطلب من واشنطن رفع إسرائيل من حظر تلقي "رقائق الكمبيوتر"
زاهي حواس يكشف المخاطر التي واجهها أثناء تصوير فيلم «مستر بيست»
ترامب يعتزم استثناء أستراليا من الرسوم الإضافية على الصلب
مفاجأة.. الزمالك اتفق مع ميكالي لخلافة جروس
لمسة وفاء.. شوبير يعلن عن رقم قميص بن شرقي مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيا تطلق أحدث سياراتها الرياضية EV6 .. بمحرك كهربائي

كيا EV6
كيا EV6
صبري طلبه

تواصل عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "كيا"، من تعزيز تواجدها في السوق العالمي، بعد الكشف عن نسختها الكهربائية الجديدة EV6، والتي تأتي بتصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية.

تجهيزات ومواصفات السيارة كيا EV6

تعتمد السيارة كيا EV6 على مقدمة بمظهر عصري، مع مصابيح LED، ومقابض مخفية للأبواب، بالاضافة إلى جنوط رياضية تعزز من الطابع الخاص بالسيارة المتعددة الاستخدام، إلى جانب سبويلر خلفي أنيق، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.

كيا EV6

تتمتع السيارة كيا EV6 من الداخل بمقصورة تكنولوجية، تتضمن شاشة كبيرة لعرض البيانات والوسائط المتعددة، دعم تطبيقات ابل كار بلاي وأندرويد او فيتو، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، فرامل يد كهربائية، نوافذ كهربائية، مكيف هواء أوتوماتيكي.

كيا EV6

زودت السيارة EV6 بمقاعد عصرية، مع تحكم كهربائي، حزمة من مستشعرات الحركة الأمامية والخلفية، كاميرا لسهولة التحكم، وسائد هوائية للحماية، أنظمة فرامل عالية الأداء، بالاضافة إلى إضاءة داخلية تتيح الأفضلية في الرؤية.

كيا EV6

القدرات الفنية للسيارة كيا EV6

حصلت السيارة كيا EV6 على محرك بقوة 125 كيلووات أي ما يعادل 170 حصانا، أو خيارات اخرى تتراوح بين 168 كيلووات و239 كيلووات، أي ما يعادل 229 حصانا أو325 حصانا، مع القدرة على قطر أوزان تصل إلى 1.8 طن، بينما تستمد قوتها من بطاريات سعة تتراوح بين 63 و84 كيلووات في الساعة، وبمدى سير يصل إلى 582 كيلومتر.

كيا EV6
كيا كيا EV6 سيارة كيا EV6 السيارة كيا EV6 سيارة كيا EV6 الكهربائية سيارة كيا EV6 الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنجي مراد

وفاة مولود إنجي مراد بعد ساعات من رحيلها

مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2025 (جدول كامل)

مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2025

انهيار أسرة الشاب المتوفي

انهيار أسرة الشاب أحمد مرجان نجل صاحب مطعم مأكولات في جنازة شعبية بشوارع المحلة|صور

إنجي مراد

خافت على الجنين.. مفاجأة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

حالة الطقس

تنبؤات الطقس لمدة 6 أيام: استعدوا للتغيرات الجوية

شيخ الأزهر

طفلة تسأل شيخ الأزهر: صديقتي أجمل مني وأغيرُ منها.. فهل هذا حسد؟ الإمام الأكبر يجيب

. الفنان عبد العزيز مخيون يدفع دية شاب دهسه نجله

‎ عبد العزيز مخيون يتصالح مع أسرة شاب دهسه ابنه في البحيرة| صور

أسعار الذهب

آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

ترشيحاتنا

النائبة فاطمة سليم

مطالب برلمانية بزيادة سعر القمح.. ومخاوف من عزوف الفلاحين عن زراعته

مجلس النواب

بعد إقرارها.. ضوابط وإجراءات الاستئناف كأحد طرق الطعن في الأحكام الصادرة بالجنح

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني

بالصور

تحديات مرحلة المراهقة.. تغيرات جسدية وعاطفية

مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال
مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال
مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال

مهما عملت مش بتروح.. كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة بطرق طبيعية

رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟

خافت على الجنين.. مفاجأة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

إنجي مراد
إنجي مراد
إنجي مراد

فيديو

وزارة الداخلية

مات في إيديهم.. الداخلية تكشف تفاصيل مقـ.تل لص البحيرة

متهمين - أرشيفية

تداول فيديو للاتجار بالمخدرات في عين شمس والأمن يكشف| القصة الكاملة

إليسا

لحظة بكاء إليسا أمام جمهورها في حفل دبي.. فيديو

بسمة بوسيل

بتشوهي صورته ليه.. الفنانة بسمة بوسيل في مرمى النقد بسبب تصريحاتها الاخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد