أوبل تقدم فرونتيرا الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا.. صور

كشفت أوبل الألمانية ورائدة صناعة السيارات، عن أحدث إصداراتها في هذا المجال، وهي النسخة الرياضية من الفئة المتعددة الاستخدام SUV، التي تحمل اللقب فرونتيرا.

القدرات الفنية للسيارة أوبل فرونتيرا

تعتمد السيارة أبل فرونتيرا على محرك كهربائي بالمحور الأمامي بقوة بقوة 83 كيلووات/113 حصانا، وبطارية سعة 44 كيلووات، مع القدرة على خوض مدى 305 كيلومترًا، وطاقة شحن بتقنية التيار المتناوب بقدرة 11 كيلووات أو 100 كيلووات بالتيار المستمر.

أوبل فرونتيرا

تأتي القدرات الكهربائية بسرعة قصوى تقدر بـ 140 كيلومتر/ساعة، بينما تعتمد القدرات الفنية لمحرك البنزين على سرعات قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة.

أوبل فرونتيرا

تجهيزات السيارة أوبل فرونتيرا

وتقدم السيارة أوبل فرونتيرا بنسبة طول كلي بلغت 4.39 متر، بينما تمتلك تصميم خارجي رياضي، يضم مصابيح أمامية ذات مظهر حاد، وتقنية LED، مع جنوط رياضية، وطلاء خارجي ينقسم إلى لونين، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية ذات علب سوداء، وتضم إشارات ضوئية.

أوبل فرونتيرا

تضم السيارة أوبل فرونتيرا حساسات ركن وحركة، سبويلر خلفي رياضي، مصابيح ضباب، بالإضافة إلى أقطاب ثنائية على جانبي السقف، مقصورة عصرية تضم 2 شاشة، الأولى لعرض البيانات، والاخرى للوسائط المتعددة والخرائط، مع مكيف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادة مالتي فانكشن.

سعر السيارة أوبل فرونتيرا في السوق العالمي

كشفت أوبل عن أسعار سياراتها فرونتيرا في السوق العالمي، والتي تبدأ من 23.900 يورو.