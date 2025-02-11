ذكريات سيئة تلاحق مصطفى العش قبل لقاء الأهلي وغزل المحلة

يواجه النادي الأهلي منافسه غزل المحلة اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقام مباراة الأهلي ضد غزل المحلة اليوم في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.



وتعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة واحدة من المواجهات الأيقونية في تاريخ الدوري المصري حيث سبق وتواجه الفريقين في 97 مباراة.

وتلاحق مصطفي العش مدافع النادي الاهلي ذكريات سيئة قبل اللقاء المرتقب الليلة حيث كانت أخر مباراة جمعت الفريق سجل المدافع هدف ذاتي حينما كان لاعبا في صفوف أرجنتين مصر وانتهت المباراة بفوز الأهلي بثلاثية سجلها على معلول وشريف بجانب الهدف الذاتي.

يحاول فريق غزل المحلة الابتعاد عن المراكز الخطرة والسقوط لدوري المحترفين حيث يحتل حاليا المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة خلفه كل من انبي والجونة وفيوتشر بـ 7 نقاط فقط.

ويتواجد بيراميدز على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة خلفه الأهلي وصيفا برصيد 26 نقطة بينما جاء الزمالك في المركز الثالث بـ 23 نقطة والمصري رابعا برصيد 22 نقطة وفي حال خسارة أي فريق من المربع الذهبي يبتعد عن مركزه.