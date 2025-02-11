حبيبة الملايين.. السوق المصري يودع سيارة الشعب الشهيرة

بعد تردد أنباء عن إيقاف إنتاج سيارة BYD F3 لفترة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد وكيل بي واي دي في مصر قرار إيقاف إنتاج السيارة BYD F3، التي كانت من بين أكثر السيارات الاقتصادية انتشارًا في السوق المصري لسنوات طويلة.

جاء القرار في ظل التغييرات التي يشهدها سوق السيارات، بالإضافة إلى استعداد الشركة لإطلاق طراز جديد مجمع محليًا، يُتوقع أن يكون بديلًا اقتصاديًا في فئة السيدان.

لماذا تم إيقاف إنتاج بي واي دي F3؟

يُعَد قرار وقف إنتاج F3 نقطة تحول مهمة، حيث ارتبط هذا الطراز بالمستهلك المصري لفترة طويلة، خاصة بسبب سعره المناسب وتكاليف تشغيله الاقتصادية.

لكن مع التطورات السريعة في سوق السيارات والتوجه نحو تقديم طرازات أكثر حداثة، اتخذت الشركة قرارها لإفساح المجال أمام طراز جديد يتم تجميعه محليًا، ويتوقع أن يحل محل F3 كخيار اقتصادي في فئة السيدان.

مواصفات بي واي دي F3

اعتمدت بي واي دي F3 على محرك 1.5 لتر بقوة 108 أحصنة وعزم دوران 145 نيوتن/متر، مع ناقل حركة يدوي في معظم الفئات، ما جعلها خيارًا موفرًا للوقود وملائمًا للأشخاص الباحثين عن سيارة سيدان بأسعار معقولة.

كما أنها كانت تُستخدم بكثرة في أسطول سيارات الأجرة وخدمات النقل التشاركي بسبب متانتها وسهولة صيانتها.

ولم يتم الإعلان رسميًا بعد عن السيارة الجديدة التي ستحل محل F3، لكن تشير التوقعات إلى أن الوكيل يستعد لتقديم طراز سيدان جديد بتجميع محلي، قد يكون بسعر منافس للغاية ليحافظ على موقع بي واي دي في فئة السيارات الاقتصادية في مصر.

وترددت أنباء غير رسمية عن أن موعد إيقاف الإنتاج لسيارة F3 سيكون في الربع الأول من العام الحالي 2025.

انعكاس القرار على سوق السيارات المصري

إيقاف إنتاج F3 يعني أن المستهلكين سيتجهون نحو خيارات أخرى، سواء من بي واي دي نفسها أو من المنافسين في نفس الفئة السعرية.

ومع ارتفاع أسعار السيارات في مصر، سيكون من الضروري أن تقدم السيارة البديلة مواصفات جيدة بسعر مناسب حتى تحافظ الشركة على حصتها في السوق.

رحيل BYD F3 عن السوق المصري يمثل نهاية حقبة لواحدة من أشهر السيارات الاقتصادية في البلاد.