بعض النصائح عند شراء سيارة كهربائية مستعملة .. تعرف عليها

شهدت سوق السيارات الكهربائية المستعملة تقلبات كبيرة خلال السنوات الأخيرة عالميًا، حيث ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق بعد جائحة كورونا وأزمة نقص الرقائق، لكن مع تزايد المعروض، انخفضت الأسعار بشكل كبير، ما جعل السيارات الكهربائية المستعملة أكثر جاذبية للمشترين.

ارتفاع الطلب عالميًا على أسعار السيارات الكهربائية المستعملة

وفقًا لبيانات شركة كاب إتش بي آي العالمية لتحليل السوق، بحلول سبتمبر 2024، كانت أسعار السيارات الكهربائية المستعملة أقل بنسبة 8.5% مقارنة بمثيلاتها العاملة بالبنزين من نفس العمر والمسافة المقطوعة.

ومع ذلك، بدأ هذا الاتجاه في التغير خلال النصف الثاني من عام 2024 عالميًا، حيث استقرت قيم السيارات الكهربائية المستعملة بل وارتفعت قليلًا.

نصائح هامة عند شراء سيارة كهربائية مستعملة

1- فحص الحالة العامة للسيارة

كما هو الحال عند شراء سيارة احتراق داخلي مستعملة، يجب التأكد من:

مساواة الفجوات بين الألواح الخارجية ومطابقة الطلاء، مما قد يكشف عن تعرضها لحادث سابق.

قراءة تقارير فحص MOT السابقة للتحقق من تاريخ السيارة ومدى جودتها.

إجراء فحوصات على تاريخ السيارة للتأكد من عدم وجود تمويل مستحق، أو تسجيل سرقة، أو مشكلات قانونية أخرى.



2- التركيز على صحة البطارية

البطارية هي العنصر الأكثر أهمية عند شراء سيارة كهربائية مستعملة، حيث يتراجع أداؤها بمعدل 1.6% إلى 2.0% سنويًا، ولكن لا توفر معظم السيارات الكهربائية قراءة واضحة لحالتها عبر لوحة القيادة.

3- كيفية فحص صحة البطارية

يمكن استخدام قارئات OBD التي تُوصل بالسيارة للحصول على تقدير لصحة البطارية، لكن هذه القراءات قد تتأثر بعوامل مثل درجة حرارة البطارية ودورات الشحن الأخيرة.

والخيار الأكثر أمانًا هو الشراء من تاجر حسن السُمعة يوفر تقريرًا موثوقًا عن حالة البطارية.



4- تقدير المدى الحقيقي للسيارة

قد لا تعكس قراءة المدى الظاهرة على لوحة القيادة الرقم الفعلي، لأنها تتأثر بأسلوب القيادة السابق وظروف الاستخدام.

يُفضل الرجوع إلى تجارب ملاك السيارة في المنتديات ونوادي السيارات للحصول على متوسط مدى واقعي للموديل المطلوب.

على الرغم من التقلبات في سوق السيارات الكهربائية المستعملة، فإن الأسعار الحالية تمثل فرصة جيدة للمشترين قبل أي ارتفاع مستقبلي متوقع.

ومع ذلك، من الضروري فحص السيارة بعناية، خاصة حالة البطارية، لضمان شراء سيارة ذات أداء موثوق يدوم لفترة طويلة.