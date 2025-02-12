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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ردًا على تصريحات «ترامب».. حزب المؤتمر: السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الاحتلال

رضا فرحات
رضا فرحات
عبد الرحمن سرحان

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تعكس نهجًا استفزازيًا و عدوانيًا، يعتمد على فرض الأمر الواقع بالقوة، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي و يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن هذه التصريحات تعكس سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، وهي استراتيجية لطالما اتبعتها الإدارة الأمريكية في التعامل مع القضية الفلسطينية، دون مراعاة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو للجهود العربية والدولية لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة و تكرس حالة التوتر وعدم الاستقرار، وتضعف أي فرص لإيجاد حلول دبلوماسية قائمة على الحوار والتفاوض.

وأشار فرحات إلى أن تصريحات ترامب المتكررة حول تهجير الفلسطينيين إلي خارج غزة لا تسهم إلا في تأجيج الصراع في المنطقة، و تعيق جهود تحقيق السلام العادل والشامل الذي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مؤكدا أن مصر والأردن، بقيادتيهما الحكيمة، لن تقبلا بأي حال من الأحوال أن تكونا طرفا في أي مخطط يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو النيل من حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الموقف المصري والأردني كان ولا يزال واضحا في دعمهما لحل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام.

وأوضح فرحات أن مصر كانت دائما في مقدمة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، سواء من خلال الجهود الدبلوماسية أو الدعم الإنساني والإغاثي، كما لعبت دورا محوريا في محادثات التهدئة وإعادة الإعمار في غزة مشددا على أن الحل العادل يجب أن يستند إلى المرجعيات الدولية، وأن يراعي حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية على ضرورة توحيد الموقف العربي في مواجهة هذه السياسات العدوانية، مشددا على أهمية التحرك الدبلوماسي العربي والدولي للضغط على الإدارة الأمريكية للتراجع عن مواقفها المتشددة، واحترام قرارات الشرعية الدولية كما أكد علي ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، والتدخل لوقف هذه السياسات التي تذكي الصراع، مؤكدا أن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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