وليد الحديدي: ميكالي طلب من الزمالك وضع شرط جزائي بقيمة 6 شهور

أكد وليد الحديدي، الناقد الرياضي، أن إدارة نادي الزمالك، تواصلت مع البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب الشباب السابق.

وقال "الحديدي"، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" الزمالك تواصل مع البرازيلي ميكالي لتولي القيادة الفنية خلفا لجروس، وتم الحديث عن الراتب وتفاصيل العقد".

وتابع:" ميكالي طلب شرط وضع جزائي قيمته 6 شهور مع الزمالك لتأمين نفسه، خاصة أنه كان يتواجد في مصر ويعلم ما يحدث بين الإدارة والمدربين".

وأكمل: "بعض التقارير أكدت أن الزمالك تواصل مع مدربين آخرين، وليس ميكالي فقط".