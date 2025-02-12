صور مسربة لسيارة جاجوار سوبر جي تي تكشف عن تفاصيل جديدة

تُعد Super GT أول سيارة جاجوار جديدة كليًا منذ إطلاق I-Pace في عام 2018، وستتميز بمحرك كهربائي بقوة 575 حصانًا ومدى يتجاوز 430 ميلًا، مع سعر مبدئي يتجاوز 100 ألف جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن تصل إلى الطرقات العام المقبل، كأول طراز من بين ثلاث سيارات كهربائية تخطط جاجوار لإطلاقها بحلول نهاية العقد، وجميعها تعتمد على منصة JEA الجديدة المخصصة للسيارات الكهربائية.

تصميم مستقبلي مستوحى من Type 00

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد النموذج الأولي للسيارة أثناء اختباره في ظروف الشتاء القاسية بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية.

ومع ذلك، تكشف الصور الجديدة عن مزيد من التفاصيل المثيرة، مثل الجزء الخلفي المغلق دون نافذة، وهو تصميم مشابه لما قدمته Polestar 4، إضافة إلى المصابيح الخلفية الرفيعة المنقسمة التي تعد تطورًا عمليًا لشفرات الإضاءة المزدوجة في التصميم التجريبي.

كما تظهر الصور تصميمًا مثيرًا للاهتمام للباب الخلفي، حيث يضم نافذة صغيرة تمتد للخلف فوق قوس العجلة الخلفية، مما يمنح السيارة مظهرًا فريدًا.

أما الواجهة الأمامية، فتحمل عبارة "lorips"، والتي قد تكون مجرد نص بديل placeholder يشير إلى إضافة اسم آخر في النسخة الإنتاجية.

تصميم أنيق مستوحى من تاريخ جاجوار

تحت التمويه الكثيف، يتضح أن السيارة ستتبع تصميم الصالون الفاخر منخفض الارتفاع مع خط سقف انسيابي يشبه الكوبيه، وقاعدة عجلات واسعة، وأعمدة A موضوعة أقصى الخلف لمنح السيارة مظهرًا ديناميكيًا.

ومن اللافت للنظر أن تصميمها الخارجي يبدو قريبًا من جاجوار XJ الكهربائية التي تم إلغاؤها في عام 2021، على الرغم من أنها لا تشترك معها في أي مكونات.

أما الواجهة الأمامية، فمن المتوقع أن تأتي بترتيبات إضاءة جديدة تعتمد على شرائط LED فائقة النحافة غير مرئية عند الإيقاف، في حين تشير التسريبات إلى أن الشبك الأمامي الحالي مجرد تمويه، وسيتم استبداله بتصميم جديد كليًا يعكس هوية جاجوار المستقبلية.

مقصورة تقنية متطورة

رغم غياب صور رسمية للداخلية، تشير التسريبات إلى أن مقصورات جاكوار المستقبلية ستتبنى تصميمًا بسيطًا وتقنيًا للغاية، مع تقليل الأزرار الفعلية لصالح شاشات لمسية متطورة تمتد على عرض لوحة القيادة.

بالإضافة إلى شاشة تحكم ثانوية في الكونسول الوسطي لإدارة وظائف المناخ والصوت.

كما ستعزز جاكوار راحة الركاب في المقاعد الخلفية من خلال شاشات مدمجة في ظهر المقاعد الأمامية، ومنافذ شحن USB-C، وستائر كهربائية للنوافذ، مع إمكانية اختيار مقاعد خلفية فردية بدلاً من التصميم التقليدي.

موعد الكشف عن Super GT

مع اقتراب الكشف عن Super GT، تمر جاجوار بمرحلة غامضة، حيث أوقفت إنتاج جميع طرازاتها باستثناء F-Pace SUV، والتي بدورها خرجت من الأسواق البريطانية مع توفرها لفترة محدودة في بعض الأسواق الأخرى.

هذا يعني أن جاجوار حاليًا لا تمتلك طرازات جديدة في صالات العرض البريطانية، مما يجعل Super GT علامة فارقة في تحول العلامة التجارية نحو مستقبل كهربائي بالكامل.