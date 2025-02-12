35.8 مليون يورو حجم الاستثمارات الرأسمالية المجرية في الإمارات خلال 2024

أكد بالاز أوربان، المستشار السياسي لرئيس وزراء المجر، أن دولة الإمارات تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين للمجر في العالم العربي، حيث بلغ إجمالي الاستثمار الرأسمالي المجري في الإمارات نحو 35.8 مليون يورو خلال العام 2024.

وأشار أوربان في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2025، إلى النمو المستمر في مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وأن دولة الإمارات تحتل المرتبة الـ 34 للاستثمارات المجرية.

وأوضح أن مخزون الاستثمار الرأسمالي لدولة الإمارات في المجر خلال عام 2022 بلغ نحو 292.6 مليون يورو، لافتا إلى وجود 94 شركة إماراتية حتى نهاية العام ذاته، والتي ساهمت في توظيف أكثر من 1382 شخصا، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنامي الاستثمارات الإماراتية في المجر.

وأكد وجود الرؤية مشتركة بين قيادتي البلدين حول العديد من القضايا الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالنظام العالمي المتغير، حيث ينظر الجانبان إلى هذه التحولات على أنها فرص واعدة لتحقيق الازدهار، في ظل التزام البلدين بسياسة تدعم السلام والتعاون العالمي.

وأضاف أن هذا التوجه المشترك أسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تُعد الإمارات مركزًا اقتصاديًا رئيسيًا في منطقة الخليج، بينما تواصل المجر تعزيز مكانتها في أوروبا الوسطى.

وأشار إلى التوسع المستمر في العلاقات التجارية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسياحة، فضلًا عن التعاون الإستراتيجي في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والطاقة، والاتصالات، والتعاون العسكري، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ اتفاقيات في هذه المجالات بما يعزز الشراكة الثنائية.

وذكر سعادته أن المنتجات الزراعية المجرية تحظى بحضور متزايد في أسواق دول الخليج، مؤكدا استعداد المجر لتزويد الجانب الإماراتي بمزيد من البيانات حول هذا القطاع.

وأعرب أوربان عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات، لدعم جهود السلام التي من شأنها الإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي المشترك ، مؤكدا أن كلا البلدين يؤمنان بأهمية الحفاظ على هويتهما الوطنية، رغم العولمة المتسارعة، مشددا على أهمية التوازن بين الانفتاح الاقتصادي والثقافي، والحفاظ على القيم والتقاليد الخاصة بكل دولة.