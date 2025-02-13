حنان يوسف لـ"صدى البلد": أقدم شخصية مختلفة تمامًا في مسلسل "حسبة عمري"

كشفت الفنانة حنان يوسف، عن مشاركتها في مسلسل “حسبة عمري” المقرر عرضه في رمضان 2025.

أبدت حنان يوسف، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، سعادتها بالمشاركة في المسلسل، منوهة بأن الشخصية التي تقدمها مختلفة تمامًا عن ما قدمته من قبل.

وأضافت حنان يوسف “سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل، كما أنه لأول مرة أعمل مع الفنانة روحينا وحقيقي هي جميلة، وسعيدة بالعمل معها، والكواليس كلها سعادة وإيجابية”.

يذكر أن مسلسل “حسبة عمرى” من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، ويشارك في بطولته إلى جانب روجينا كل من عمرو عبد الجليل، وعلي الطيب، ومحمود البزاوي. و غيرهم كثير من النجوم